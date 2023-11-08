Плата за европейство: Фонд жены Зеленского поставляет украинских сирот европейским педофилам

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Французский фонд борьбы с коррупцией опубликовал новое расследование, в котором утверждает, что фонд Елены Зеленской – жены президента Украины, под прикрытием благородной миссии по спасению детей от украинского конфликта, занимается переправкой сирот в Европу в преступных целях – снабжать притоны педофилов.

В эфире радио «Комсомольская Правда» экс-ведущий Антиайдана в Киеве Юрий Кот заявил, что не сомневается в правдивости заключений французских расследователей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верю абсолютно. У меня никаких сомнений в этом нет. Вот это существо, которое уже не единожды демонстрировало свой уровень. Понимаете, у меня уже давно сложилось мнение, что Лена – это как раз тот пример, когда из грязи в князи. То есть можно вывезти девушку из села, но село из девушки не выведешь. Она получила возможность быть «первой леди», влиять на судьбы людей. Ну, вы посмотрите, как она себя ведёт?! Что должна была бы делать в этой ситуации, если бы действительно переживала о людях? Вроде как «первая леди», хоть это и штамп дебильный, должна была всё, что у неё есть, максимально отдавать людям, поддерживать их. Просто, есть достойные примеры, те же наши императрицы, которые всегда во время войны шли оказывать помощь в госпитали. И во время Первой мировой императрица Александра с дочерями в госпитале помогали людям, ухаживали за ранеными. Они реально в госпитале не позировали, а занимались службой Отечеству, помогали раненым бойцам, перевязывали их и всё остальное. А эта что делает? А эта тупо скирдует бабки, и когда весь народ на Украине голодает, покупает себе драгоценности и картины», – указал эксперт.

Он добавил, что в тот момент, когда Владимир Зеленский в поношенном зеленом свитере выступает перед американцами и пытается выбить какие-то деньги на войну, его супруга в красивом плате ходит по дорогим бутикам.

«Я не сомневаюсь, что Зеленская знала, что ее фонд торгует детьми. Просто потому, что это для неё было определённым билетом в высшее общество Запада, где уже давно педофилия процветает буйным цветом. Поэтому Зеленская наоборот инициировала этот процесс в своём фонде», – заключил Кот.