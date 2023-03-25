Плата за поддержку бандеровцев: В Польше растут цены и число краж в магазинах

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В Польше, которая всегда славилась дешевыми овощами, продукция местных производителей в марте стоит на 55,7 % дороже, чем еще год назад. Это можно объяснить ростом цен на газ и удобрения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Больше всего за последний год подорожал лук (в 3,5 раза), морковь (в 2,5 раза). Например, за репчатый лук сегодня по оптовой цене приходится платить до 4,5 злотых за кг (80 руб.). Этот овощ стал самым дорогим из всех польских, то есть подорожал более чем на 320 % по сравнению со средней ценой за последние 10 лет.

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Такими, как до пандемии и до украинского конфликта, цены уже не будут, это уже все понимают.

«Перед Пасхой будет дальнейшее повышение цен, – говорит доктор Юстина Рыбацка из Банковской высшей школы в Гдыне. – Все продукты, необходимые для приготовления традиционных праздничных блюд, станут дороже, цены на мясо, муку, масло, фрукты и овощи пойдут вверх».

Кстати, рост цен на базовые продукты становится причиной участившихся магазинных краж, которые происходят чаще всего в небольших частных магазинах.

«Увеличение количества краж является явным сигналом о проблемах на рынке, рост цен заставляет все больше людей решаться на мелкие преступления», – говорит Рената Юшкевич, президент Польской организации торговли и дистрибуции.