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Новости Украины

Осенью высокая инфляция на Украине перейдет в стадию гиперинфляции. На этом фоне целесообразно отказаться от уплаты ЖКХ. На территориях, освобождённых Россией, эти задолженности будут списаны.

Об этом в материале для «ПолитНавигатора» рассказывает экономист Александр Дудчак.

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…Счета по коммуналке на Украине продолжают расти, невзирая на падение уровня жизни и официальное снижение доходов населения с апреля 2021 года, т.е. задолго до начала СВО.

Официально было заявлено, что на время военного положения населению разрешили временно не платить за коммунальные услуги, обещают не прекращать предоставления ЖКУ в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме. Но позже, как утверждают киевские власти, это потребуется сделать.

Временной «щедростью» властей гражданам Украины нужно воспользоваться, т.к. переход инфляции в стадию гиперинфляции отменить может только чудо. И, если платить, то как можно позже, и уже обесценившимися гривнами.

Иная ситуация в областях находящихся в зоне боевых действий. Жителям Николаевской, Одесской, остатков подконтрольных Киеву Запорожской и Харьковской областей, стоит воздержаться от выплат по счетам за ЖКУ. Как показывает практика Херсонской области, полностью перешедшей под контроль российских Вооруженных Сил, долги по коммуналке и даже долги перед банками списываются.

К слову, украинцы в такой проблеме не одиноки. Организаторы общественной кампании Don’t Pay UK («Не плати, Великобритания») 11 августа сообщили, что десятки тысяч жителей Британии, участвующих в этой кампании, не будут платить за газ и электроэнергию с октября месяца в знак протеста против бездействия правительства Британии.

Да и за что платить, если, например, в Николаеве во многих районах питьевую воду привозят в цистернах, а коммунальщики уже не считают себя обязанными выполнять свою работу.

Итак, во-первых, платить смысла нет накануне гиперинфляции – стоит дождаться. Во-вторых – услуги не отключат за неуплату, если ещё не отключили просто так. В-третьих – в зоне наступательных операций ВС РФ платить бессмысленно, т.к. долги будут списаны. Лучше потратить средства на создание запасов продовольствия и медикаментов.