Платить Украине и каяться! – известный московский либерал анонсирует уличные протесты

22.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

«Платить Украине и каяться!» – так можно оценить высказывания московского либерального депутата Дмитрия Гудкова об Украине, Крыме и Донбассе, которые он сделал в интервью блогеру и репортёру Сергею Рулёву.

Гудков предпочел умолчать, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения, желая их изменить с целью уклонения от начала процесса федерализации. Вместо этого депутат заявил, будто бы Владимир Путин сам специально продолжает конфликт в Донбассе.

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«Для того, чтобы рассказывать потом здесь про «Failed state «Украина», «вы хотите как в Украине»? – вот поэтому для Путина очень важно сделать, чтобы ситуация заморозилась на долгое время», – объявил Гудков.

Он заявил, что России для замирения с Украиной «первое – надо признать, что была аннексия Крыма, нарушение международного плана», а затем с участием Запада составить некую «дорожную карту» урегулирования.

Гудков также прогнозирует, что Москву ждут массовые уличные протесты в 2021 году после выборов в Госдуму.

«Может быть, в России будет какая-то революция. У нас Москва даже на выборах в Мосгордуму выходила на улицу, уж тем более, если в Госдуму будут фальсификации, недопуск массовый кандидатов – то, конечно, Москва выйдет», – анонсировал либерал.

Интересно, что пользователи Youtube резко комментируют видео заявления Гудкова: «Тот самый, кто откроет ворота иноземной армии».