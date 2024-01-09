Платить за войну на Украине будет Европа – генерал США

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Вся экономическая тяжесть войны на Украине и послевоенного восстановления ляжет на Европу, которая уже сталкивается с последствиями своей русофобии.

Об этом в интервью американскому журналисту Юрию Рашкину заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большие деньги необходимы для восстановления Украины как только боевые действия прекратятся тем или иным образом. Восстановление Украины важно не только по гуманитарным, но и по практическим причинам. Есть около пяти миллионов украинских граждан, которые покинули страну. Им нужно будет чем-то заниматься, когда они вернутся. Но Европа должна играть в этом большую роль. Потому что Европа будет страдать от того, что Украина лежит в руинах. С одной стороны, у вас есть миллионы украинских беженцев. С другой стороны, нарушен экспорт зерна, металла, другой продукции. Это в интересах Европы, чтобы война прекратилась, и Украина смогла восстановиться. Крупные инвесторы ни за что не будут вкладывать деньги в Украину, пока не будут считать, что возможно возобновление конфликта», – сказал Ходжес.

Тем не менее, генерал-русофоб пришёл к своим выводам – необходимости продолжать войну и наращивать эскалацию.

«Это значит, что если Россия сохранит Крым, то два из пяти главных портов Украины не смогут работать – Мариуполь и Бердянск. Поэтому я думаю, что восстановление зависит от победы Украины и возвращения Крыма», – подытожил он.