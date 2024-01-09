Платить за войну на Украине будет Европа – генерал США

Вадим Москаленко.  
09.01.2024 21:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 582
 
Дзен, Общество, Украина


Вся экономическая тяжесть войны на Украине и послевоенного восстановления ляжет на Европу, которая уже сталкивается с последствиями своей русофобии.

Об этом в интервью американскому журналисту Юрию Рашкину заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся экономическая тяжесть войны на Украине и послевоенного восстановления ляжет на Европу, которая уже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Большие деньги необходимы для восстановления Украины как только боевые действия прекратятся тем или иным образом. Восстановление Украины важно не только по гуманитарным, но и по практическим причинам. Есть около пяти миллионов украинских граждан, которые покинули страну. Им нужно будет чем-то заниматься, когда они вернутся.

Но Европа должна играть в этом большую роль. Потому что Европа будет страдать от того, что Украина лежит в руинах. С одной стороны, у вас есть миллионы украинских беженцев. С другой стороны, нарушен экспорт зерна, металла, другой продукции. Это в интересах Европы, чтобы война прекратилась, и Украина смогла восстановиться.

Крупные инвесторы ни за что не будут вкладывать деньги в Украину, пока не будут считать, что возможно возобновление конфликта», – сказал Ходжес.

Тем не менее, генерал-русофоб пришёл к своим выводам – необходимости продолжать войну и наращивать эскалацию.

«Это значит, что если Россия сохранит Крым, то два из пяти главных портов Украины не смогут работать – Мариуполь и Бердянск. Поэтому я думаю, что восстановление зависит от победы Украины и возвращения Крыма», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть