19.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал
Просмотров:

Платошкин анонсировал чистки в КПРФ

Руководство КПРФ сменится после выборов в Госдуму РФ и, возможно, весьма радикально. Об этом...

Руководство КПРФ сменится после выборов в Госдуму РФ и, возможно, весьма радикально.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил поддерживающий коммунистов политолог Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Смены будут после выборов обязательно. Но какие они будут, зависит от результата. Если КПРФ достигнет какого-то успеха с новыми молодыми кандидатами, смена руководства будет такая, которая и вам тоже понравится. Кандидаты на это есть. Но это не значит, что эти люди подсиживают Зюганова. Мы вообще были бы рады, если б он остался. Сам Зюганов…», – сказал Платошкин, обращаясь к либеральным ведущим.

Ранее об уходе Геннадия Зюганова с поста председателя Центрального исполнительного комитета КПРФ в октябре этого года заявлял первый секретарь КПРФ по Хабаровскому краю Петр Перевезенцев. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, которого называют возможным преемником Зюганова, уже назвал заявление Перевезенцева «глупой провокацией».



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть