Платошкин анонсировал чистки в КПРФ

19.07.2021, Москва, Елена Острякова

Руководство КПРФ сменится после выборов в Госдуму РФ и, возможно, весьма радикально.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил поддерживающий коммунистов политолог Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смены будут после выборов обязательно. Но какие они будут, зависит от результата. Если КПРФ достигнет какого-то успеха с новыми молодыми кандидатами, смена руководства будет такая, которая и вам тоже понравится. Кандидаты на это есть. Но это не значит, что эти люди подсиживают Зюганова. Мы вообще были бы рады, если б он остался. Сам Зюганов…», – сказал Платошкин, обращаясь к либеральным ведущим.

Ранее об уходе Геннадия Зюганова с поста председателя Центрального исполнительного комитета КПРФ в октябре этого года заявлял первый секретарь КПРФ по Хабаровскому краю Петр Перевезенцев. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, которого называют возможным преемником Зюганова, уже назвал заявление Перевезенцева «глупой провокацией».