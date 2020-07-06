Платошкин и Грудинин продули суды

06.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Два видных представителя левой оппозиции – Николай Платошкин и Павел Грудинин проиграли сегодня судебные тяжбы в Москве. Мосгорсуд оставил Платошкина под домашним арестом, а Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда о взыскании около 1,1 миллиарда рублей с Грудинина.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», штабом Грудинина был объявлен народный сход в поддержку опального политика. В итоге пришло около трех сотен сторонников. В зал заседаний их не пропустили.

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Напомним, сам Грудинин утверждает, что после недавнего участия в президентских выборах в качестве кандидата КПРФ подмосковный «Совхоз имени Ленина», совладельцем которого он является, подвергся прессингу. Совхоз, якобы, банкротят рейдеры.

Левак Сергей Удальцов на акции под судом пообещал «начинать всероссийскую оборону совхоза».

«Съезжаться туда, проводить акции, тем более, что сейчас лето, приезжайте туда, вас там поселят, накормят, поставят палатки. Обычно как приходят эти рейдеры? При помощи различных охранных структур. Будем обороняться, не будем пускать их, прямо по периметру совхоза. И посменное дежурство. Пусть власть знает», – заверил Удальцов.

Впрочем, на суд угрозы акций протеста не подействовали, и он вынес решение не в пользу Грудинина.

В свою очередь Мосгорсуд оставил в силе постановление Басманного районного суда Москвы о домашнем аресте для лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина.

У него проблемы начались после критики референдума по Конституции и призывам к протестам.

Социалиста, политолога, выступавшего экспертом на многочисленных телешоу на федеральных телеканалах, в прошлом работника МИД-а, обвиняют в провоцировании массовых беспорядков в период режима изоляции в связи с COVID-19 в Москве.

«Он всего лишь выкладывал в соцсетях фотографии уведомлений о подготовке массовых мероприятий, на которых присутствовали по 10−15 человек, но на этом основании ему пытаются приклеить попытку организации массовых беспорядков и чуть ли не государственный переворот», – сказал защищающий Платошкина депутат депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов.

Поддержать Платошкина пришли около двух сотен людей, преимущественно преклонного возраста. Среди них был замечен и звезда 80-ых, лидер электропоп- групп 80-ых «Форум» и «Электроклуб» Виктор Салтыков.

Он назвал Платошкина «невинным человеком семи пядей во лбу, человеком энциклопедических знаний, который говорит правду».

Напомним, что ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров давал совершенно иные оценки Платошкину.

«Очевидно, что Платошкин – иностранная сила, десантированная в Россию в 2018 году, в связи со слабыми Навальным и Касьяновым, которые не вытягивали карательной операции против российского государства и народа. Десантировали с целью защитить оккупационные порядки олигархов. Именно поэтому у него такие гигантские деньги, он ездит по всей стране, его крутили на телевидении с утра до вечера. То есть, это в чистом виде американский проект, рассчитанный на дураков. И таких дураков он набрал около полумиллиона на своём сайте. Это большая цифра», – рассказал Фёдоров.

Он также оправдал арест Платошкина. «Очевидно, что его арест – это законные меры по защите народа и государства», – уверял «единорос».

Интересно, что близкий к президентской администрации политолог Олег Матвейчев ранее также заявлял о связях с Западом и Грудинина, которого он называл «тараном против Путина».

«Из него пытаются сделать таран для Путина либеральные проамериканские силы. В него вложились очень серьёзные люди. Ну и изначально, собственно, тусовка, к которой он принадлежит, это частично Абрамович, но самое главное Арас Агаларов, – ну, прежде всего, это лидер всей азербайджанской диаспоры в стране, и одновременно человек, который в США очень долгое время прожил. Является другом Трампа, кстати говоря. И в этом смысле эта тусовка, она там вся сейчас очень сильно вкладывается в Грудинина», – утверждал Матвейчев во время президентских выборов.