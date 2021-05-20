Платошкин опять за своё – обещает поддержку всем оппозиционным кандидатам

20.05.2021, Москва, Елена Острякова

Политолог Николай Платошкин, который был осужден на пять лет условно за призывы к несанкционированным митингам, готов оказать поддержку всем оппозиционным кандидатам, баллотирующимся в Госдуму РФ.

Об этом он заявил в интервью журналисту Максиму Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в Госдуму уже не попадаю, потому что на мне висит статья с тяжелой судимостью. Но я окажу помощь всем кандидатам от оппозиции в силу своих физических возможностей. Ребята, я ваш. То, что вы меня спасли, это не просто радость, это накладывает на меня еще большую ответственность. Вы мне доверились, теперь моя очередь спасть вас и вам помогать. Все, что от меня зависит, я, конечно, буду делать», – сказал Платошкин.

Политолог Сергей Марков считает, что Платошкин на самом деле не призывал к несанкционированным акциям, а только собирался это делать. Поэтому он был превентивно исключен из предвыборной гонки и участия в общественной жизни.

«Власть совершает зачистку тех, кто может потенциально выйти на Майдан. В ближайшее время такая зачистка, видимо, ждет и других. Потому что ясно, что массовые беспорядки и попытка Майдана готовится на сентябрь. Поэтому всех, кто может быть центром организации беспорядков внутри страны, подвесят на условный срок. Платошкин как раз такой кейс. Его задача была увести левых от КПРФ и привести их на Майдан против Путина», – написал Марков в своем телеграм-канале.

Он утверждает, что Платошкин был раскручен на федеральных телеканалах «через очень влиятельную во власти и в российских СМИ политическую этническую группировку». Кроме того, у него внезапно появились деньги на политическую деятельность.

«Он очень аккуратно все говорил. Но, власть получила данные, что он точно будет призывы к незаконным акциям в свое время делать. Характерно, что сразу после выхода на свободу, Платошкин поддержал Навального. Одно руководство… потому что у них, один штаб. Так идет зачистка от потенциальных радикалов, с целью не допустить Майдана в сентябре по украинскому или белорусскому сценарию. Аппендицит надо резать, не дожидаясь перитонита», – написал Марков.