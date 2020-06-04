Платошкин под домашним арестом: Эксперты объяснили подоплеку

04.06.2020, Москва, Михаил Рябов

Оппозиционный левый политик Николай Платошкин, о задержании которого в Москве сообщалось сегодня, отправлен под домашний арест. Соответствующее решение вынес суд, рассмотрев доводы обвинения.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Платошкину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков) и ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

«Выбранный им стиль и риторика рано или поздно должны были довести его до подобного результата. Радикализм тоже имеет границы», – комментирует политолог Алексей Чеснаков.

Соратник Платошкина по левому оппозиционному лагерю Сергей Удальцов заявил, что ответом станет акция протеста, назначенная на 20 июня. Ее участники выступают против предложенных властью поправок к Конституции и референдума, который должен состояться 1 июля.

Политолог Алексей Мартынов не исключает, что Платошкина могли как раз использовать в роли «ритуальной жертвы» накануне акций протеста левых сил.

«Николай Платошкин конечно мудаковатый фрик! Однако, его медиа накачка, региональная кампания стоили спонсорам денег! Если по дурости и хроническому алкоголизму его пользовали в целях ритуальной жертвы – это неприемлемо и заслуживает порицания. Гапон из него неважный – Азеф просто карикатурный!» – не скрывая антипатии к Платошкину, пишет Мартынов.

Впрочем. сегодняшнее задержание Платошкина вызвало недоумение у некоторых экспертов.

«Предположим, что были основания. Ок. Но почему не арестован Навальный? Он не призывал, не? Странное правосудие», – отмечает политтехнолог Константин Долгов.

Политолог Илья Гращенков считает, что задержание Платошкина – следствие борьбы за власть в КПРФ.

«Зюганов внутри КПРФ играет роль Путина в Кремле, арбитра и авторитета. Грудинин, Левченко, Клычков, Афонин и др. – это все самостоятельные игроки, при том, что запрос на «лево-патерналистскую» повестку неуклонно растет.

Платошкин же с первых дней своего появления стал раскручиваться на телевидении, чего реальные оппозиционеры всегда были лишены. Кто видел Навального в эфире «Первого» или «России»? А Платошкин был завсегдатаем федеральных каналов, причем держался там профессионально – клиповое мышление лозунгами, сталинские сентенции. Назвать его экстремистом, значит назвать таковыми всю бригаду этих вечных телеэкспертов кочующих с кнопки на кнопку…

Сейчас обострилась борьба за активы КПРФ, ведь очевидно, что Зюганов может покинуть партию в ближайший год-два, как бы он сам того не хотел. Поэтому Платошкин, как потенциальный игрок (причем не за кресло генсека, а именно игрок на стороне одного из «крыльев», близкого к т.н. «московской группе»), конечно, выбит из процесса. Однако, не факт, что шумиха не пойдет ему на пользу, а он не начнет обрастать рейтингом, как «жертва режима», тем самым играя уже на себя», – рассуждает Гращенков в своем блоге.