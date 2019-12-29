Платошкин: Развал Украины близок, незалежность была ошибкой

29.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Провозглашённая в 1991 году «незалежность» Украины была ошибкой.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский дипломат и историк Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я людей, когда были выборы, призывал голосовать за Порошенко, потому что ужасный конец лучше, чем ужас без конца. Зеленский – это продление агонии украинского бандеровского режима ещё на какое-то время.

То есть, политика та же самая, но люди другие – цивильные, пиджачки получше, а в целом то же самое.

Зеленского что, отопительный сезон интересует, его интересуют цены на продукты? Нет, он выше этого, он встречается с Томом Крузом. Но это и хорошо. Развал Украины, он близок», – заявил Платошкин.

По его словам, после развала нужно брать курс на воссоединение с Россией.

«Надо признать, что 1991 год был ошибкой, украинцы проголосовали за независимость неправильно: это независимость руки от тела, ноги от тела, не должно этого быть. Это единый народ – здесь я с Путиным согласен, да это любой историк скажет, Киев – мать городов русских. Надо воссоединяться, это будет лучше и для украинского народа, и для русского, и для всего мира тоже», – подчеркнул дипломат.