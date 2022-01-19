Плавания за Честным Крестом в праздник Крещения прошли по всей Сербии и Республике Сербской

19.01.2022  21:38 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Общество, Политика, Республика Сербская, Россия, Сербия, Церковь


Вопреки официальной позиции патриархии, на праздник Крещения Господня (Богоявление) в крупнейших водоемах Сербии и Республики Сербской прошли традиционные Плавания за Честным Крестом.

В Сербии традиционный обряд прошел на реках Дунай, Морава, Нисава, Рзав, Морава, в РС заплывы прошли во всех водоемах, и на Неретве первой доплыла до креста 16-летняя девочка.


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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в целом, сербы не поддержали антиковидные ограничения местных властей и приняли участие в традиционном обряде Плавания за Честным Крестом в честь праздника Крещения Господня (Богоявления).

В Белграде Крещенский заплыв был организован на Земунской набережной, а перед этим на берегу Дуная была отслужена литургия и молебен. Традиционно в праздник участники мероприятия проплывают 33 метра, что символизирует годы жизни Христа, и в этом году победителем на Земунской набережной стал Георгий Лукач.

Десятилетний Андрей Ковачевич первым доплыл до Святого Креста на Рзаве. В Западной Мораве в Чачаке первым достиг креста двенадцатилетний Павле Мечанин. Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, в мероприятии приняли участие 106 девушек и юношей.

В Республике Сербской на реке Неретве первой для Святого Креста доплыла шестнадцатилетняя Славяна Миличевич из Невесинье.

«Холодно, но я чувствую себя прекрасно. Впервые плыву за Крестом Господним. Я очень рада быть здесь единственной женщиной и надеюсь, что в будущем женщин, которые будут плавать, станет больше», – рассказала Миличевич о своих ощущениях телеканалу РТРС.

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