Плеймейкер Путин отдаст таранному форварду Трампу смертельный для Байдена пас – Бортник

Интервью, взятое членом Республиканской партии Такером Карлсоном у президента России Владимира Путина может обернуться политической катастрофой для Джо Байдена и его украинских марионеток.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» завил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин может дать Трампу очень многое. Путин может дать Трампу чёткую стратегию мирного урегулирования по Украине. Помните, Трамп говорил о 24 часах, а все посмеивались.

А представляете, сейчас в интервью Путин скажет что-то похожее: «Мы считаем, что действительно можем урегулировать этот конфликт за 24 часа». И поддержит, и выстроится какой-то совместный план, совместная модель.

Пострадает не только Украина, не только интересы Зеленского. Пострадают, в первую очередь, интересы Байдена, который втянул США в этот конфликт без внятной перспективы, и потратил на это 130 миллиардов долларов», – сказал Бортник.