Племя зулусов может ударить по НАТО российским гиперзвуком

Любовь Смирнова.  
04.10.2024 14:55
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня


Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решение одной из стран-членов альянса предоставить ракеты для удара вглубь территории России, не означает коллегиального решения НАТО, и 5 статья устава организации в этом случае не действует. Однако Россия в этом случае может ответить гиперзвуковыми ракетами по аэродромам в Польше или Германии, не имея в виду НАТО.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил член Координационного совета при Общественной палате РФ по интеграции новых субъектов РФ Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решение одной из стран-членов альянса предоставить ракеты для...

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«Мы же всегда отвечаем в соответствии с тем, как действуют против нас. Давайте начнём с того, что тот же Рютте ничего не решает, как руководитель НАТО – это менеджер. Над ним непосредственно стоит блок руководителей, центр находится в Вашингтоне. Поэтому то, что озвучивает Рютте – это не его личная позиция. Он озвучивает «коллективного Рютте». Поэтому, если одна из стран НАТО примет решение о том, что их ракетами можно будет наносить удары вглубь Российской Федерации, и типа НАТО ни при чем, то мы точно так же можем уведомить НАТО: поскольку у вас там теперь каждый сам за себя, то, когда полетят русские ракеты гиперзвук на польские, немецкие, французские военные аэродромы, это не значит, что мы против НАТО выступаем, ни в коей мере! Мы просто руководствуемся вашим же принципом», – отметил он.

По его мнению, позиция США по ударам ракетами Storm Shadow/SCALP-EG вглубь России ясна – они будут ждать ответный шаг.

«У нас достаточно много возможностей ответить. И для этого не обязательно бить по Лондону или Парижу – на планете огромное количество военно-морских баз этих государств. Поэтому мы можем свободно помочь какому-нибудь племени зулусов в борьбе за демократические свободы, за свою независимость и так далее. И пускай они дальше разбираются. Думаю, это вполне можно сделать. Есть очень много стран, которые хотели бы получить русское могущественное оружие и решить свои проблемы», – подчеркнул Карасёв.

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