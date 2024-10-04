Племя зулусов может ударить по НАТО российским гиперзвуком

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решение одной из стран-членов альянса предоставить ракеты для удара вглубь территории России, не означает коллегиального решения НАТО, и 5 статья устава организации в этом случае не действует. Однако Россия в этом случае может ответить гиперзвуковыми ракетами по аэродромам в Польше или Германии, не имея в виду НАТО.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил член Координационного совета при Общественной палате РФ по интеграции новых субъектов РФ Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же всегда отвечаем в соответствии с тем, как действуют против нас. Давайте начнём с того, что тот же Рютте ничего не решает, как руководитель НАТО – это менеджер. Над ним непосредственно стоит блок руководителей, центр находится в Вашингтоне. Поэтому то, что озвучивает Рютте – это не его личная позиция. Он озвучивает «коллективного Рютте». Поэтому, если одна из стран НАТО примет решение о том, что их ракетами можно будет наносить удары вглубь Российской Федерации, и типа НАТО ни при чем, то мы точно так же можем уведомить НАТО: поскольку у вас там теперь каждый сам за себя, то, когда полетят русские ракеты гиперзвук на польские, немецкие, французские военные аэродромы, это не значит, что мы против НАТО выступаем, ни в коей мере! Мы просто руководствуемся вашим же принципом», – отметил он.

По его мнению, позиция США по ударам ракетами Storm Shadow/SCALP-EG вглубь России ясна – они будут ждать ответный шаг.

«У нас достаточно много возможностей ответить. И для этого не обязательно бить по Лондону или Парижу – на планете огромное количество военно-морских баз этих государств. Поэтому мы можем свободно помочь какому-нибудь племени зулусов в борьбе за демократические свободы, за свою независимость и так далее. И пускай они дальше разбираются. Думаю, это вполне можно сделать. Есть очень много стран, которые хотели бы получить русское могущественное оружие и решить свои проблемы», – подчеркнул Карасёв.