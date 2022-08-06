От Украины начинают уставать и готовят раздел по Днепру – ичкериец

06.08.2022  11:14 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Между Россией и западом проходят закулисные торги, жертвой которых может стать Украина

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил племянник Джохара Будаева, бывший боевик Муса Таипов, именующий себя «представителем Ичкерии во Франции».

Между Россией и западом проходят закулисные торги, жертвой которых может стать Украина Об этом,...

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«Кто из нас еще 30 лет назад слышал о Китае как лидере? За последние десятилетия он приобрел значительный вес. А откуда берет дешевое сырье? Из России. Почему РФ маниакально упорно не видит китайскую угрозу? Такое чувство, что происходит скрытый торг, по результатам которого Украину могут продать. Как вариант – поделить по Днепру.

Россия не может выиграть войну военным путем, а Украина не имеет права проиграть. Это цугцванг. И весь расчет русских – уговорить Запад не оказывать украинцам военную помощь», – считает собеседник издания.

По его словам, Запад боится распада России, поскольку «тогда ее природные ресурсы отойдут Китаю, и он существенно усилится».

«Пытаются уговорить Путина, как мальчика-хулигана. Но нужно учитывать, что он не зависит от избирателей, а западные политики должны отвечать перед своим электоратом.

Постепенно от Украины начинают уставать: раздражают беженцы, значительное удорожание продуктов. От любви к ненависти – один шаг. Так же чеченцев сначала воспринимали на ура, а потом начали навешивать ярлыки, создавать негативный имидж. В ЕС тоже есть коррупция в высших эшелонах власти. Она подхватывает российскую пропаганду, рассчитанную на экспорт», – говорит Таипов.

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