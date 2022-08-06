Племянник Дудаева: «Сдавшиеся в плен «азовцы» не являются героями»

06.08.2022  13:15 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Попавшие в плен члены полка «Азов» перестали быть военнослужащими и превратились в предмет торга.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил племянник Джохара Будаева, бывший боевик Муса Таипов, именующий себя «представителем Ичкерии во Франции».


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У него поинтересовались, почему он ранее достаточно жестко высказался о массовой сдаче в плен боевиков полка «Азов».

«Они не должны были попасть в плен, это большой просчет Генштаба. С самого начала было понятно, что произойдет окружение, их прижмут к морю», – сказал собеседник издания.

По его словам, «азовцев» нужно было выводить раньше.

«Кроме того, сдавшиеся в плен не являются героями. Да, они сохранили жизнь, дай бог им здоровья и быстрого возвращения домой, но это плохой пример для подражания. Герой – тот, кто готов жертвовать своей жизнью и оставаться на своих принципах. «Азов» из воинов превратился в предмет торга. Это не их вина, а руководителей операции», – резюмировал Таипов.

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