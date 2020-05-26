26.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Компромат, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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Пленкам Деркача не дадут хода до выборов в США


Украинская власть не может поддержать ни республиканцев, ни демократов, поэтому будет всячески затягивать расследование по делу записей разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TVзаявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Демократы контролируют значительную часть кредитов украинских сегодня. И они способны очень легко создать кризис для Зеленского. И главное, что демократы, как ни парадоксально, в украинской ситуации – «ястребы», они оказывают серьезное влияние на наших правых радикалов, прежде всего. И они способны создать Зеленскому патриотический «Майдан».

И не из-за того, что он хочет самоустраниться, держаться подальше от американские разборок, а, прежде всего, из-за того, что он не может стать ни на одну из сторон сегодня. Мы наблюдаем вот такое позиционирование нынешнего президента: поставить на Трампа – означает получить непрогнозируемую внутреннюю политическую и экономическую ситуацию, поставить на демократов – означает потерять американскую поддержку сегодня… тоже не вариант.

И вот, между двух огней и мечется команда президента, пытаясь найти какую-то модель, которая позволила бы им пережить этот период до американских выборов, пережить этот год.

Поэтому я думаю, что даже расследование этих пленок Деркача, несмотря на то, что Генеральная прокуратура взялась за это дело, приняла его к рассмотрению, будет или затягивается бесконечно долго, или активизируется только после завершения американской избирательной кампании, или только после того, как станет понятно, кто побеждает – Байден или Трамп», – сказал Руслан Бортник.

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