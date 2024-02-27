«Пленки Пашинского» и Зе-импотенция: о чем говорит прослушка украинского оружейного барона

Жизнь очень скоротечная штука. Когда автор начал писать этот текст, одиозного украинского отставного чиновника и депутата, а ныне оружейного барона Сергея Пашинского со второй попытки все таки отправили в СИЗО минимум до 25 апреля.

Правда, ему оставили возможность в любой момент выйти из-за решетки, заплатив залог 272 млн грн. Для таких, как Пашинский, это не деньги – в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения прокурор озвучил, что принадлежащая Пашинскому компания «Украинская бронетехника» только за 2023 год получила доход в почти 24 млрд гривен.

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И вот, когда автор этих строк дописывал уже последние абзацы, из Киева пришло сообщение, что непотопляемый Пашинский вышел на свободу. Как говорят злые языки в Интернете, деньги на залог Пашинскому собрали из того, что украдено на производстве снарядов. Впрочем, в карман одному из самых известных украинских коррупционеров мы не заглядывали.

Напомню, бывший соратник Турчинова и Яценюка подозревается в присвоении конфискованных государством у беглого олигарха времен Януковича Сергея Курченко нефтепродуктов. Также над ним висит дамоклов меч обвинений в коррупции при выполнении оборонных заказов.

Оглашение меры пресечения сановному коррупционеру несколько раз переносилось. Экс-нардепка, близкая подружка и как поговаривают, любовница Пашинского Татьяна Черновол демонстративно игнорировала приходившие ей от Национального антикорруцпционного бюро повестки на допрос в качестве свидетеля. Сам подозреваемый открыто хамил и дерзил прокурорам из клетки в зале суда, а его адвокаты «топили» судей в ворохе юридического крючкотворства.

Поскольку Пашинский – птица довольно крупного полета, и даже в этот раз упечь его под замок вышло далеко не сразу, и лишь на двое суток, после чего он снова ходит по Киеву гоголем с гордо поднятой головой, власти решили зайти с другой стороны. В ход пошла тяжелая артиллерия в виде репутационного киллерства. На днях «доброжелатели» опубличили нарезку из частных телефонных разговоров Пашинского с бывшим депутатом Сергеем Высоцким, близким к Порошенко блогером и активистом, а ныне военным Мирославом Гаем и другими конфидентами.

На этих пленках Пашинский в весьма экспрессивной и нелестной манере отзывается о ВСУ, грозится «вы*бать» теперь уже экс-главкома Залужного и «почистить ему мозги», обзывает лидера неонацистского «Азова», а теперь командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Билецкого «чмом», в деталях обсуждает схемы заработков на вдвое завышенных по стоимости поставках боеприпасов для армии.

Также экс-чиновник и на людях большой патриот демонстрирует в частной беседе крайне презрительное отношение к украинскому народу, называя его «*баным». Это не говоря уже о высоком как небоскреб самомнении, сквозящем буквально в каждой фразе – мол, кто вы все такие, тут я решаю.

Сам по себе тот факт, что в борьбе с Пашинским у власти не хватило сугубо процессуальных аргументов и пришлось прибегать к приемам «ниже пояса», весьма показателен. Вывалив на головы украинцам всю эту грязь, на Банковой как бы расписываются в собственном бессилии – других, конвенциональных, методов против этого «Кости Сапрыкина» у них нет.

Интересно, что площадкой для «слива» выступило издание РБК «Украина», чей проект Styler опубликовал скандальные записи. Этот медиа-ресурс известен давним сотрудничеством с Банковой и одновременно его учредители вхожи в западные посольства. Вместе с «Лигой», «Украинской правдой» и «Новым временем» Томаша Фиалы РБК-Украина входит в «грантовый квартет» украинских медиа – правофланговых в продвижении в стране западной повестки.

В целом украинские СМИ достаточно нейтрально восприняли новости про Пашинского – обструкцию Банковой по этому поводу не делал никто – в отличие, скажем, от нашумевщей истории со слежкой «топтунов» из СБУ за грантовыми «расследователями из конторы Дениса Бигуса. Так что можно предположить, что, принимая решение взять Пашинского «за жабры», силовики Зеленского исходили из того, что лишнего шума не будет.

Однако эта история продемонстрировала другое – что в Украине Зеенского, где, казалось бы, зачищены под ноль все очаги независимой от власти политической субьектности, где построены в шеренгу бывшие олигархи, у которых отняли телеканалы и национализировали заводы, где прижата к ногтю судебная система, все равно остаются по факту неприкасаемые «священные коровы». И вот трогать их для власти – уже переход неких неформальных красных линий. И на этом вопросе всевластие Зе-команды заканчивается. Кажется, реши они посадить Порошенко – и то вышло бы легче.

Хотя вполне возможно, что я слишком усложняю, и Пашинскому просто повезло – руки украинской Фемиды для него дошли тогда, когда Зеленский посадил уже слишком много всякого народа – и своих, и чужих. Греют нары Шуфрич и Дубинский, Коломойский и Богуслаев, прижали и выдавили из страны Жеваго, Новинского и Рабиновича. И это далеко не полный список. Всяких замминистров и митрополитов сажают пачками.

В последнее время уже даже на Западе все громче голоса тех, кто говорит, что война войной, но не слишком ли круто Зеленский начал прессовать своих противников? Так что вполне возможно, что добавление в этот список еще одного известного персонажа просто превысило неформальный «лимит на посадки».

Учитывая облом с мерой пресечения, вызывает обоснованные опасения дальнейшая судьба уголовного дела в отношении Пашинского. Не грозит ли ему стандартная в украинских реалиях участь – развалиться прямо в суде, после чего многотомные обвинения пополнят шкафы с судейской макулатурой? Ответа на этот вопрос пока нет, но тревога остается.

В любом случае, кейс Пашинского ввиду его общественной значимости в воюющей стране станет знаковым и показательным для прощупывания границ реальных возможностей Зе-власти. А уж теперь, после обнародования репутационного компромата, и подавно.

И тем более это актуально накануне развоплощения президентской легитимности самого Зеленского, которая наступит уже этой весной. От того, докажет ли он всем окружающим, что по-прежнему контролирует ситуацию и держит в узде силовой аппарат, зависит многое.