Пленница СБУ рассказала о зверствах украинских карателей в тюрьмах-душегубках

21.08.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинские силовики, незаконно удерживающие схваченных «сепаратистов» в тюрьме, не чураются угрозами, пытками и издевательствами над политзаключёнными.

Об этом в ходе интервью информационному агентству «Харьков» рассказала бывшая пленница СБУ Ольга Заскалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было две машины, много товарищей ростом под два метра. Молча, быстро скрутили меня, посадили в автомобиль и увезли неизвестно куда. Позже я узнала, что поехали мы в Артёмовск, ныне – Бахмут. Перед этим меня завозили в какой-то подвал, ставили лицом к стене на расстрел, у них это любимая забава. Ударили прикладом, повредили мне спину», – вспомнила она задержание 17 января 2015 года, добавив, что никакие обвинения на месте не были предъявлены.

Потерпевшую грубо трепали, ставили на колени, избивали, запугивали. Последствия пришедшегося по спине удара приходится лечить по сегодняшний день.

«Когда меня только привезли, я была там единственной женщиной. Мужчин было много – всех избивали, очень сильно. Меня практически не трогали, но постоянно угрожали что-то сделать семье.

Была я во многих тюрьмах: Мариуполь, Запорожье, Вольнянск. Отношение к людям отвратительное. Если тебе стало плохо после восьми часов вечера – к тебе никто не придёт. Даже если ты упадёшь и потеряешь сознание.

Приезжаешь с этапа, тебя раздевают наголо и заставляют приседать. Люди получают удовольствие от унижения человека. Они настолько наплевали нашим людям в душу, что многие реагируют на них отрицательно», – рассказала она, добавив, что отношение со стороны карателей немного изменилось в лучшую сторону только после вмешательства представителей ООН и Красного Креста.

После того, как Ольга Заскалько по обмену вернулась в ДНР, её сразу положили в больницу из-за повреждений спины.