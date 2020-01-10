Пленные из Мариуполя рассказали о пыточных СБУ

10.01.2020, Донецк, Михаил Рябов

Газета «Известия» публикует в сегодняшнем выпуске рассказ двух освобожденных из Мариуполя бывших пленников СБУ, которые провели пять лет в тюрьме по обвинению в «терроризме» и «сепаратизме», – 29-летнего Вячеслава Бирюкова и 32-летнего Виктора Скрипника.

Оба они входили в группу подпольщиков, которая продолжала действовать в Мариуполе после того, как украинские подразделения отбили его у ДНР. Бирюков и Скрипник оказались раскрыты и арестованы в сентябре 2014 года.

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«Били нещадно, калечили, из кабинета следователя, по его приказу, отправляли в пыточные подвалы. Держали там по три дня, избивали непрерывно, потом уводили обратно в камеру. И через неделю всё по новой. Шесть месяцев без остановки!» – рассказал журналистам Бирюков.

Именно там ему сломали трубой руку. Кость лопнула и до сих пор находится в таком состоянии уже пять лет, рука не сгибается, гипс не накладывали, врач в тюрьме не осматривал.

На руке образовался ложный сустав. Чтобы исправить ситуацию, нужно делать сложную операцию, сращивать кость заново.

Также Бирюков – инвалид III группы, сердце поддерживает кардиостимулятор. Во время избиений аппарат вышел из строя, и его так и не восстановили, несмотря на многочисленные обращения к руководству изолятора и в международные организации.

У Скрипника – проблемы с глазами, вывихнутый после избиений плечевой сустав, нарушения жевательного аппарата.

За все эти годы никто из них не видел родных, в свиданиях отказывали. Матери обоих парней из-за давления были вынуждены покинуть родной Мариуполь. Отец Вячеслава в прошлом году умер, сын так и не простился с ним.