Пленные сдали дислокацию командира «Азова» для российского удара

Игорь Шкапа.  
16.05.2023 14:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1607
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Турция, Украина


Командир полка «Азов» Денис Прокопенко («Редис») во время боев в Мариуполе едва не был убит по наводке своих сослуживцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил экс-начальник подконтрольной киевскому режиму патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, попавший вместе с Прокопенко в плен на «Азовстали» и вернувшийся домой по обмену.

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко («Редис») во время боев в Мариуполе едва не был...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Он нахваливает командира «Азова».

«Он постоянно находился в управлении боя, ребята постоянно что-то анализировали, разговаривали. То же и начальник штаба Тавр. Ему большое спасибо, ведь после того, как первый бастион был разбит прямым попаданием 15 апреля по наводке одного из сдавшихся в плен, Тавр нашел место нахождения нашего второго бастиона Если бы не это, нас бы разобрали вдребезги», – рассказал Вершинин.

Журналисты уточнили: «То есть свои же сдавали русским, куда бить?»

«Человек попал в плен с завода Ильича, после этого прилетел в бункер. Это было прямое, управляемое попадание в то место, где спал Редис», – ответил собеседник издания.

Он добавил, что догадывается, кто дал наводку.

«Может, это когда-нибудь будет известно, а может, и нет. Но я не верю в такие вещи, когда прилетает какая-то управляемая фигня, – раздраженно заявил бывший пленный. – Место, где спал командир подразделения, было разнесено вдребезги».

По его словам, «Редису» просто повезло уцелеть.

«К тому времени он руководил выходом подразделения с правого берега и был на рации. Если бы он спал в это время – а это где-то вторая ночь была, – не было бы обороны Мариуполя», – считает Вершинин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть