Пленные сдали дислокацию командира «Азова» для российского удара

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко («Редис») во время боев в Мариуполе едва не был убит по наводке своих сослуживцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил экс-начальник подконтрольной киевскому режиму патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, попавший вместе с Прокопенко в плен на «Азовстали» и вернувшийся домой по обмену.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он нахваливает командира «Азова».

«Он постоянно находился в управлении боя, ребята постоянно что-то анализировали, разговаривали. То же и начальник штаба Тавр. Ему большое спасибо, ведь после того, как первый бастион был разбит прямым попаданием 15 апреля по наводке одного из сдавшихся в плен, Тавр нашел место нахождения нашего второго бастиона Если бы не это, нас бы разобрали вдребезги», – рассказал Вершинин.

Журналисты уточнили: «То есть свои же сдавали русским, куда бить?»

«Человек попал в плен с завода Ильича, после этого прилетел в бункер. Это было прямое, управляемое попадание в то место, где спал Редис», – ответил собеседник издания.

Он добавил, что догадывается, кто дал наводку.

«Может, это когда-нибудь будет известно, а может, и нет. Но я не верю в такие вещи, когда прилетает какая-то управляемая фигня, – раздраженно заявил бывший пленный. – Место, где спал командир подразделения, было разнесено вдребезги».

По его словам, «Редису» просто повезло уцелеть.

«К тому времени он руководил выходом подразделения с правого берега и был на рации. Если бы он спал в это время – а это где-то вторая ночь была, – не было бы обороны Мариуполя», – считает Вершинин.