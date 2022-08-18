«Пленные укропы были в шоке, что мы не монголы» – Бородай

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

За несколько лет тотальная пропаганда киевских властей кардинально переформатировала восприятие гражданами Украины русского человека, и теперь зачастую ВСУ абсолютно уверены, что воюют с дикими ордынцами не в переносном смысле этого выражения.

Об этом в интервью крымско-татарской общественнице и писателю Диане Кади рассказал депутат Госдумы РФ, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Он отметил, что представители ВФУ, помимо того, что не славятся высокой моралью, отличаются еще и изощренными предпочтениями в досуге.

«Они – мрази, садистская жестокость есть, мазохистская, закомплексованные очень. К слову, на счет комплексов. Мне кажется, что у них там действительно за эти годы сильно подвинулись крыши. У них в располагах, на опорных пунктах можно найти, с позволения сказать, сексуальные игрушки.

Уверен, если посмотреть в нашем батальоне, все располаги перевернуть – ни одной не найдется, уверен в этом. А тут, какой-то маленький опорный пункт, а кое-что попадается. Думаешь, чем они тут вообще занимаются, они вообще крышей поехали?», – рассказали Бородай.

«На самом деле, поехали окончательно, – продолжил депутат. – Вылавливаем, значит, хлопца. Кажется, из Винницкой области. Смотрит с таким недоумением, у него, как говорят в кругах московской интеллигенции, когнитивный диссонанс в глазах какой-то. Пытаемся выяснить, в чем же дело. Он смотрит на нас и думает «Чего вы не монголы-то?». Мы же монголы должны быть, мы же русские – потомки, а точнее быть, смесь тувинцев, бурятов, монголов и чеченцев, поэтому должны быть косоглазые, «минуса». Поэтому удивляется, почему мы не косоглазые, и рожи у нас не такие плоские, как он ожидал. Люди начинают ржать: «Вот, начальник разведки отряда. Он – грек из Мариуполя. Штабной наш – тоже донецкий, чистокровный украинец, малорос. И я – тоже. Фамилия у меня – новороссийская, малороссийской крови не так много, но чисто по отцовской линии. Упирается в качественный малороссийский казачий род».

«Он удивляется и думает «Ой, что же нас так обманули?». Жил в какой-то з**нице, в глубинке местной. Наверное, был какой-то Интернет, телевизор, другие средства общения, но реально поверил, что если русский – все, косоглазый. Разговаривают на непонятном языке, унитазами пользоваться не умеют, жрут сырое мясо», – вспоминал экс-премьер-министр ДНР.