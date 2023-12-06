Пленные ВСУшники отъелись, уверены в обмене и готовы вернуться в строй – Басурин

Владимир Гладков.  
06.12.2023 19:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


ВСУ оказывают серьёзное сопротивление, поскольку не только являются мотивированным противником, но и зачастую считают себя ментально русскими.

Об этом в эфире радио «КП» заявил бывший спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ оказывают серьёзное сопротивление, поскольку не только являются мотивированным противником, но и зачастую считают...

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«Зеленский делал такое заявление о том, что украинский военный должен отбиваться до самого последнего патрона (и Арестович, кстати, говорил об этом), после того, как вы увидите, что вам нечем защищаться, вы сдаётесь в плен, мы вас оттуда забираем, вы возвращаетесь домой, и опять потом же вы можете воевать дальше. И это происходит. Украинские бойцы видят, что в какой-то степени их не обманывают, поэтому сопротивление очень серьёзное с их стороны.

Даже бывают смешные случаи. Рассказывают, это было в Артёмовске, когда штурмовая группа зашла в помещение, началась перестрелка, и они говорят противнику: «Хохол, сдавайся!» Ответ прозвучал: «Русские не сдаются!» Они ментально считают себя русскими и воюют, как русские. Даже такие моменты происходят», – рассказал он.

«Поэтому на войне всегда очень сложно. Но если ты смог обмануть противника и при этом ты потерял как можно меньше своей живой силы, ты всегда победишь»,– отметил Басурин.

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