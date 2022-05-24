Пленные женщины Азовстали не менее ценны, чем нацисты – военкор

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Пленные боевики нацполка «Азов», выведенные из завода «Азовсталь», являются ценными носителями информации, поэтому с ними будут проведены длительные следственные действия.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сладков призвал не требовать быстрых судов и расправы над боевиками, подчеркнув, что их допросы уже ведутся большим количеством специалистов.

«Те люди, которые вышли из «Азовстали», – это важные источники информации, сами по себе. Все две с чем-то тысячи человек. Очень важные. Причем, мужчины рассказывают иначе, чем женщины. Женщины подмечают другие вещи какие-то, и они тоже важны, и с ними работают. С ними работают разведчики из ГУР, которые организовали этот весь выход, с ними работают люди из МВД ДНР, которые кровью своей поливали каждый метр и щемили этих боевиков к их подвалам, с ними разговаривают и военные разведчики, опера ФСБ, МГБ, чей спецназ доблестно воевал там же, на «Азовстали»…», – отметил он.

«Идут запросы, идет выявление свидетелей, участников, организаторов, пострадавших даже внутри, здесь поднимаются свидетельства военных преступлений, свидетельства о тех событиях, которые можно предотвратить в последующем, благодаря данным, которые получают наши разведчики. Еще рано, опера их опрашивают, и еще рано говорить даже о суде. Сейчас пока еще идет боевая тематика, и она будет продолжаться долго, потому что появляются в ходе движения наших войск какие-то новые факторы, тема о которых вообще не поднималась, а тут вот они люди, в доступности – пожалуйста, можно уточнить, узнать», – заключил Сладков.