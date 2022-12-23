Пленный боевик рассказал, как в «Азове» гоняли за нацистские тату

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На новоприбывших «водителей и поваров», которые решили служить за деньги, а не идейно, в «Азове» смотрели с презрением.

Об этом в интервью посетившей ДНР киевской журналистке Диане Панченко заявил военнопленный «азовец» Михаил Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что нужда его заставила вступить в нацистский полк, куда он перевёлся из пограничников.

«Денег не хватало, там зарплата 20 тысяч, больше, чем у пограничников, в два раза, и решил перевестись в подразделение. 1 сентября 2021 года меня прикомандировали к «Азову». Не идеологически, это чисто за деньги. Просто в «Инстаграмм» листал ленту, и высвечивается – «Азов», нужны водители, зарплата от 18 800 гривен, почему бы и нет? У меня есть категории В, С+, допуски к БТР, БРДМ. Решил перевестись, позвонил, перевели буквально через 2 месяца», – рассказал Швец.

Попав в нацистский полк, он был очень удивлён царившими там порядками.

«Очень странно было. Нет уставщины. Не было «Здравия желаю!» Отношение было сначала не очень хорошее, потому что белая ворона, пришёл только за деньги, и не было никаких националистических подвижностей», – вспоминает пленный.

Журналистка обратила внимание, что президент Зеленский признал в одном из интервью недавно, что знал о грядущей войне.

«Прикольно. Понятное дело. У «Азова» вообще не было средств, чтобы нормально обороняться. В других подразделениях Нацвардии были «Джавелины», «Стугны». Нам этого не выдавали, потому что нас считали нацистами. Кто? Практически все считали. В подразделение приходили парни, у которых не было татуировок даже нацистских. Там кто приходил из молодых, если им били татуировку, то командование говорило: дебилы, не надо такой фигнёй страдать. Убирайте, их не должно быть, вы нормальное подразделение украинское, а не нацисты», – сказал Швец.