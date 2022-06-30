Пленный морпех ВСУ рассказал, как расстреливал гражданских в Мариуполе

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Новости Украины

Закрепившиеся на заводе «Ильича» в Мариуполе украинские вооружённые формирования по приказу командования без предупреждения открывали огонь на поражение по всем, кто двигался в их сторону.

Об этом на видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Кремлёвская прачка» рассказал один из украинских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военнопленный представился матросом Евгением Якубенко из батареи управления артиллерийской разведки 36-й обрмп ВСУ, уроженец Кировограда.

Он рассказал о военных преступлениях, которые совершались по приказу комбрига, «героя Украины» Баранюка и своего командира подполковника Шостака.

По его словам, Баранюк, зная о предоставлении зелёных коридоров для ВСУ, утаивал эту информацию от личного состава, держал в неведении и не давал им права на жизнь, а сам дезертировал.

«На моём наблюдательном пункте «Динамо» на заводе «Ильича» было три случая. Первый – шло шестеро гражданских мужчин, мы сделали доклад штабу полковнику Шостику, нам сказали открывать огонь на поражение. Двое мужчин успело скрыться, а четверо упали без признаков жизни. Ещё один случай, трое шло, доклад сделали тот же – видим гражданских людей, нам говорят открывать огонь на поражение, это могут быть переодетые в гражданское днровцы.

Ещё один случай – было две женщины, двое подростков и мужчина. Точно так же всё докладывали, сказали, что женщины и подростки – то же самое, сказали открывать огонь на поражение. Моя группа из шести человек открыла огонь, и все трупы. Кто эти гражданские, мне неизвестно. Некоторые были одеты в форму «Метинвеста», заводские фуфайки. Было ли оружие и документы, не знаю, мы их не досматривали», – рассказал пленный.

Он призвал ВСУшников сложить оружие и уходить домой или сдаваться в плен, иначе «их бросят так же, как и нас, их же командиры».