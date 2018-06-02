02.06.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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Пленный украинский солдат: Инструкторы НАТО готовили нас к наступлению

Командование ВСУ проводит подготовку личного состава к наступлению, задействовав для этого инструкторов НАТО. Однако ни о каких «Джавелинах», поставками которых так хвалился Петр Порошенко, никто из солдат не слышал.

Об этом во время брифинга рассказал пленный украинский военнослужащий Яков Веремейчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Родился 29 января 1986 года в Волынской области. Живу в Луцке. До армии я работал, получал 10 тысяч гривен, жил достаточно нормально. В 2016 году мне пришла повестка с такой предъявой, что, если я не пойду служить в армию по контракту на два года, то меня посадят. Я был вынужден подписать контракт.

Подписав контракт, в 2016 году, в сентябре месяце, мы поехали после полигона в зону «АТО», в район города Счастье, где у нас местом дислокации было село Нижетеплое (Станично-Луганского района), где мы простояли год и после этого приехали на ротацию.

В декабре 2017 году мы поехали на Яворовский полигон во Львовской области. Там нас обучали представители НАТО: американцы, канадцы, поляки. Нас там учили больше штурму городов, домов, то есть, больше учили наступлению», – рассказал он.

Кроме этого военнослужащий заявил, что во время пребывания на полигоне во Львове инструкторы не обучали украинцев воевать «Джавелинами».

«Честно? Мы даже не знаем, что такое этот «Джавелин», – сказал пленный солдат.