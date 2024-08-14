Пленный ВСУшник: На Курск пошли, потому что у себя везде обделались

Максим Столяров.  
14.08.2024 23:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Атака на Курскую область была предпринята Киевом с целью вытрясти из Запада больше денег и оружия и втянуть НАТО в войну, поскольку на Украине воевать уже некому.

Такое мнение высказал отправленный на Курщину военнослужащий ВСУ, попавший в плен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака на Курскую область была предпринята Киевом с целью вытрясти из Запада больше денег...

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«В Курск зашли, потому что тут везде обос…лись, собрали ударный кулак хороший… Просят, смотрите, мы красавцы, прорвались, мы сейчас пойдём вперёд – дайте больше денег, больше оружия, давайте продолжать, мы ещё что-то можем.

И ещё для того, чтобы втянуть НАТО в войну, уже конкретно натовские войска. Потому что в Украине уже воевать некому. Вот – мы последние», – говорит пленный на распространяющемся в интернете ролике.

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