Пленный ВСУшник признался в двойном убийстве гражданских
Попавший в плен военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ гранатомётчик Юрий Тищенко рассказал, как дважды участвовал в расстрелах гражданских лиц.
Видео допроса распространил Telegram-канал «Кремлёвская прачка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«24 марта во второй половине дня я услышал по рации, что задержан бывший военнослужащий 503-го батальона на белом автомобили, который уже неоднократно попадался. Было это на позиции «Симферополь». После чего Овчинников Даниил, позывной «Электрик», вышел на командира 2-й роты Онопко и спросил, что делать. Сразу же в эфир вышел комбат и сказал: «Анатольевич, вы знаете, что делать».
Потом они перешли на другой канал, что-то обсудили, после чего командир второй роты Онопко вышел на «Электрика» и сказал: расстрелять задержанного человека.
Я пришёл на позицию «Симферополь» и увидел в смотровой яме связанного гражданского человека с завязанными глазами.
После чего я, Захарчук Артур и Овчинников Даниил пошли в жилой дом рядом с позицией и отконвоировали этого человека. Он спустился в подвал, после чего Овчинников совершил один выстрел из автомата АКС ему в область головы», – признался военнослужащий.
«Также 2 апреля при обходе с позиции Мирного переднего края прорвали наш правый фланг. Был приказ комроты Онопко открывать огонь на поражение по всем, кто движется в сторону войск.
Я и «Электрик» отходили в сторону женской тюрьмы. Мы увидели, что на нас движется гражданский человек, расстояние было около 200-250 метров. Я совершил около трёх-пяти прицельных одиночных выстрела в его сторону, после чего он упал без признаков жизни. Я опасался за свою жизнь, если бы я не выполнил приказ, мог бы сам быть расстрелян», – рассказал пленный.
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