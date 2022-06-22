Пленный ВСУшник признался в двойном убийстве гражданских

Попавший в плен военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ гранатомётчик Юрий Тищенко рассказал, как дважды участвовал в расстрелах гражданских лиц.

Видео допроса распространил Telegram-канал «Кремлёвская прачка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«24 марта во второй половине дня я услышал по рации, что задержан бывший военнослужащий 503-го батальона на белом автомобили, который уже неоднократно попадался. Было это на позиции «Симферополь». После чего Овчинников Даниил, позывной «Электрик», вышел на командира 2-й роты Онопко и спросил, что делать. Сразу же в эфир вышел комбат и сказал: «Анатольевич, вы знаете, что делать».

Потом они перешли на другой канал, что-то обсудили, после чего командир второй роты Онопко вышел на «Электрика» и сказал: расстрелять задержанного человека.

Я пришёл на позицию «Симферополь» и увидел в смотровой яме связанного гражданского человека с завязанными глазами.

После чего я, Захарчук Артур и Овчинников Даниил пошли в жилой дом рядом с позицией и отконвоировали этого человека. Он спустился в подвал, после чего Овчинников совершил один выстрел из автомата АКС ему в область головы», – признался военнослужащий.