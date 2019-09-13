Пленных россиян на Украине били, душили и поднимали на дыбу

13.09.2019, Киев, Игорь Петров

К пленным россиянам применялись разные виды пыток – от психологического давления до дыбы.

Об этом в эфире радио Комсомольская правда заявил Игорь Кимаковский, проведший в украинском плену четыре с половиной года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Пытками на Украине занималась в основном контрразведка. Сразу идет серьезное психологическое давление. Они стараются ломать. Притом ломают по-разному, да мы и ребенка твоего найдем, и отправим тебя в тюрьму, в камеру к «петухам», и т.д.

Когда они понимают, что это не подходит, потом в ход идут уже силовые приемы.

Это и битье тупыми предметами, чтобы не оставалось синяков, одевают пакет на голову, и потом ты не знаешь, откуда прилетает удар. Просто ты сидишь, ты не можешь даже напрячь ту часть тела, в которую прилетает, сгруппироваться.

Как правило, прилетает в живот, печень, почки со спины. Когда пытали первый раз, просто посадили на спортивную скамейку, с пакетом на голове, к стене лицом. Придушат пакетом. Приводили в чувство удары по печени, почкам.

Со временем уже боли не чувствуешь. И еще дыба, когда по-особому наручники складывают, и поднимают на дыбу. Женщин тоже пытают, и пытают здорово», – свидетельствует Кимаковский.