«Плевать, что скажет Байден». В Москве ЛДНР призвали к партизанской войне на Украине

14.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Силам Донбасса пора начать широкомасштабную партизанскую войну в тылу Украины, а России – перестать оглядываться на мнение Запада и решить проблему с беспокойным соседом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно действовать диверсионно-разведывательными группами. Силы Донбасса не действуют. Я спросил у сведущего человека – а почему вы не действуете? Это же эффективный инструмент, который разрешён военным правом. Он ответил, что, оказывается, это есть в Минских соглашениях. Не знаю, есть ли это в Минских соглашениях или нет, но если враг нарушает их, действуя открыто и очень активно.

Тогда вопрос, почему силы Донбасса этого не делают, хотя у них есть такая возможность. Нужно действовать на достаточной глубине территории Украины, сейчас уникальная ситуация, можно наносить удары по силам Украины, по местам дислокации, железнодорожным узлам и всему, что снабжает ВСУ в зоне конфликта», – сказал он.

По мнению военного эксперта, республикам Донбасса пора отказываться от роли избиваемых, тем более что соответствующих специалистов у них достаточно.

«Если этого не будет, это как связать человека по рукам и ногам и сказать: «Защищайся, а тебя будут бить так, как хотят бить». Это недопустимо, и пора делать выводы. Пора действовать этими группами, чтобы завтра горела земля на достаточной глубине. Я думаю, что на Донбассе есть люди, которые соответственно подготовлены и прекрасно знают местность. Необходимо начать тотальную партизанскую войну в глубине обороны», – отметил он.

Кроме того, Семён Багдасаров подчеркнул, что и России пора перестать оглядываться на мнение Запада и самым решительным образом разобраться с украинской проблемой.

«Мне не нравиться дипломатические моменты: «А что скажет Байден». Да плевать, что скажет Байден! Постсоветское пространство – зона жизненных интересов России. Когда мы говорим: «А что скажет Байден, а что скажет Европа», – мы сдаём себя! А не их. Донбасс – это Россия, Россия – это Донбасс. Мы должны исходить из этого, поэтому убийство ополченцев – это не что иное, как убийство наших граждан. Это нападение на Российскую Федерацию. Дальше спокойно смотреть на эти действия нельзя», – резюмировал эксперт.