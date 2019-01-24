Плевать мы хотели на резолюции ПАСЕ – вице-спикер Госдумы
Украинская делегация одним своим присутствием дискредитирует Совет Европы больше, чем любые бессмысленные резолюции ассамблеи ПАСЕ.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, украинские делегаты в ПАСЕ, несмотря на костюмы и попытки говорить на английском языке выглядят провинциально.
«Сама по себе эта весёлая малороссийская шутливая делегация в таком органе как Парламентская ассамблея Совета Европы дискредитирует Совет Европы и ПАСЕ гораздо больше, чем любые резолюции. Все эти резолюции носят рекомендательных характер, Россия ни одну из них выполнять не будет, и плевали мы на них»», – резюмировал вице-спикер Госдумы.
Метки: Госдума РФ, ПАСЕ, Петр Толстой
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