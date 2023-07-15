«Плевать на мнение Запада. Хочу атаковать Крым и убить Герасимова» – главком ВСУ
Украине не хватает западного оружия, но это не остановит ее от ударов по российской территории.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Вашингтон пост» заявил главком ВСУ Валерий Залужный.
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Он говорит, что не должен «спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории».
«Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. На его территории можно и нужно убивать на войне. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. Но ровно столько, сколько необходимо», – воинственно заявил Залужный.
Он признает, что ему не хватает ресурсов, в частности истребителей F-16, отметив, что западные вооруженные силы никогда бы так не воевали.
При этом газета указывает, что Залужный «по-прежнему уважает доктрину своего противника, читал и находит интересными все работы начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и сетует, что в последнее время тот ничего не публиковал.
«Он враг — враг очень умный, характеризует Залужный Герасимова. – Умный, а потому хитрый. Он по-прежнему силен. Поэтому вы должны уважать его как такового и искать способы его убить. Потому что это единственный способ победить», – снова угрожает главком ВСУ.
Издание отмечает, в частном порядке официальные лица на Западе опасаются жесткой реакции России, если ВСУ когда-либо смогут зайти в Крым. Но Залужный говорит, что его это не остановит.
«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — меня никто не остановит», – сказал Залужный.
В интервью обращает на себя внимание явный пиар главкома ВСУ.
«Образные западные наручники на его военные операции побудили Залужного больше задуматься о будущем Украины — помимо этого контрнаступления и этой войны — и о том, как сделать страну настолько сильной, чтобы никто не осмелился снова напасть на нее. Добиться этого означает производить оружие для защиты, а не полагаться на то, что его поставят другие», – пишет газета.
«Вашингтон пост» осыпает его комплиментами, рассказывает об уважении в войсках. Примечательно, что в интервью лишь раз было упомянуто имя верховного главнокомандующего – президента Владимира Зеленского. И речь шла не о текущих событиях, а лишь о назначении Залужного главкомом в 2021 году.
Стоит заметить, что в СМИ, включая западные, ранее неоднократно утверждалось о конфликте межу Залужным и Зеленским, который, согласно этой версии, опасается роста политического влияния генерала.
Некоторое время Залужный около месяца не появлялся в публичном пространстве, что породило разного рода слухи о его ранении, смерти или отстранении от управления войсками. Но в последнее время ситуация изменилась, и теперь он снова частый гость в информационном пространстве.
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