Плевать на реальность: Украина ушла в виртуальный балаган

17.07.2019, Киев, Игорь Петров

Украинские политики и СМИ замалчивают начавшиеся забастовки шахтёров – социальные проблемы оказались вне повестки грядущих выборов в Верховную Раду, где все главные проекты контролируются олигархами.

Об этом в эфире 8 канала заявил политтехнолог Сергей Слободчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Социальная повестка полностью вытесняется из СМИ. Сейчас активно бастуют шахтеры, никто об этом не говорит. Почему? Проекты (политические) в своей массе олигархические, они могут исходить из идеологии, с точки зрения идеологии это невыгодное позиционирование. Поэтому эта кампания развивается по принципу шоу-бизнеса. С одной стороны – Зеленский, с другой – певец Вакарчук, Поплавский и Винник…», – сказал эксперт.