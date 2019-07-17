Плевать на реальность: Украина ушла в виртуальный балаган
Украинские политики и СМИ замалчивают начавшиеся забастовки шахтёров – социальные проблемы оказались вне повестки грядущих выборов в Верховную Раду, где все главные проекты контролируются олигархами.
Об этом в эфире 8 канала заявил политтехнолог Сергей Слободчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Социальная повестка полностью вытесняется из СМИ. Сейчас активно бастуют шахтеры, никто об этом не говорит. Почему? Проекты (политические) в своей массе олигархические, они могут исходить из идеологии, с точки зрения идеологии это невыгодное позиционирование. Поэтому эта кампания развивается по принципу шоу-бизнеса. С одной стороны – Зеленский, с другой – певец Вакарчук, Поплавский и Винник…», – сказал эксперт.
Спасибо!
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