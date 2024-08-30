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ВСУ в Курской области не идут на Курчатов не по причине того, что это спровоцирует ядерную угрозу.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14 (запрещенной в РФ), ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что никакие «западные партнёры» не сдерживают Киев, и вопрос лишь в сорокакилометровой дистанции и проблемах со связью.

«Старожил» украинской пропаганды Мыкола Вересень запротестовал, что, мол, в Банковой не самоубийцы сидят. Дескать, в мире не поймут, когда украинцы, которые плачут по потерянной ЗАЭС, сами будут устраивать ядерные провокации на Курщине. «Вы до сих пор это думаете? Мы и есть весь мир! Уже всё равно. Они все такие сидят – «ой, у нас выборы», а мы Москву в это время берём! Весь мир – вообще пое…ть на них! Ради бога», – отмахнулся в ответ нацист.

«Курчатов не взят лишь по причине имеющихся сил, потому что даже если бы мы туда добили десантной операцией, держать коридор, они бы нам фланги перерезали. А вопросы связи – «Старлинк» не работает, там есть специфика, командование что-то решает. Опять же, вопрос авиации, можем ли мы прикрыть ПВО, если бы нас там выбивали, потери. Потому что когда ты делаешь такую рейдовую операцию, важно, чтобы она не закончилась тем, что тебя – бац, ты так рвался, а тебя потом подсекли», – рассуждал Карась-нацист.