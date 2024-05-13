«Плевать на всех. Восстановим Украине ядерное оружие» – главный республиканец Нью-Йорка

Анатолий Лапин.  
13.05.2024 11:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Сюжет дня, Украина


Украина должна без оглядки на США и другие страны Запада начать разрабатывать собственное ядерное оружие. Об этом в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк, бывший советский инженер-технолог Борис Пинкус, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

По мнению Пинкуса, «Будапештский меморандум», в результате которого Украина лишилась статуса ядерной державы, был провальным, а потому Киеву стоит вернуться к производству ядерного оружия.

Украина должна без оглядки на США и другие страны Запада начать разрабатывать собственное ядерное...

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«Надо сегодня вести диалоги с теми странами, независимо от Америки, которые защищают Украину, ее интересы, помогают ей. Так должно быть. И никаких там ссылок, оговорок «Вот, надо узнать, что Америка делает на этот счет, что они посоветуют» не должно быть.

Мир показал, я еще раз повторю вам, друзья мои, мы победим, я в этом не сомневаюсь, и потом уже надо начинать думать о создании своего ядерного оружия. Плевать мы хотели на всех остальных – «Будапештский меморандум» должен быть нам всем уроком на всю жизнь. Никаких прощений никому, своя рубашка ближе к телу», – заявил Пинкус.

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