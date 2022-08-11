«Плевать, признают или не признают: референдумы о вступлении в РФ – катастрофа» – киевский эксперт

11.08.2022  22:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина, ЯО
Новости Украины

После проведения референдумов на освобождённых от ВСУ территориях Украины, эти области автоматически будут накрыты российским «ядерным зонтиком», и отвоевать их уже не представится возможным.

Об этом эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После проведения референдумов на освобождённых от ВСУ территориях Украины, эти области автоматически будут накрыты...

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«Что делают русские сейчас? Русские окапываются на уже оккупированных территориях. Что значит – окапываются, и до когда у нас окно возможностей? Как только они проведут тем или иным образом, по барабану как, проведут эти псевдо-референдумы, окно возможностей для нас закрывается, военное окно возможностей закрывается.

Потому что после проведения этих псевдо-референдумов, им плевать на то, кто их признает или не признает, это очень важно. Русские «подвешивают» эти регионы, они тут же могут их признать, тут же, как в свое время признали так называемое ОРДЛО, а потом в одночасье они могут совершить фокус, который они сделали с Крымом, то есть включить в состав своей конституционной территории. Это значит – накрыть «ядерным зонтиком».

Что не ясно? Как только они проводят псевдо-референдумы, они тут же накрывают эти территории «ядерным зонтиком». Всё. Тема закрыта», – заявил Чаплыга.

Он отметил, что при этом уже сейчас Россия подводит данные территории под российское законодательство.

«У нас окно возможностей вернуть исключительно до момента проведения этих псевдо-референдумов. Признают их или не признают – это отвлечение на негодную цель. Потому что это абсолютно неважно.

Что делают русские сейчас? Они раздают водительские удостоверения русского образца, они регистрационные номера уже на автомобили с каким-то кодом русской территории. Понимаете? Они хотят сделать то, что они называют админреформа. К чему это все? Они полностью выстраивают, гармонизируют законодательство под Россию», – подчеркнул политолог.

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