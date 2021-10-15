«Плевок на могилы предков»: в Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию

15.10.2021 21:59 (Мск), Кишинёв, Владимир Букарский

14 октября, в православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, парламент Молдовы, большинство в котором принадлежит партии «Действие и солидарность», ратифицировал Стамбульскую конвенцию.

Сам факт ратификации этого скандального документа в святой для каждого христианина день не является чем-либо необычным для прозападных сил. В 2009 году, в православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в Молдове состоялся прозападный путч (так называемая «плиточная революция»), на гребне чего к власти пришёл «Альянс за европейскую интеграцию».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Вспомним, что и в Киеве в 2014 году горячая фаза «Евромайдана» началась 19 января – в праздник Крещения Господня.

Напомним, что такое Стамбульская конвенция и для чего она предназначена. Явно не для защиты прав женщин от семейного насилия – с этим вполне успешно справляется закон Республики Молдова «О предупреждении и пресечении насилия в семье», принятый аж в 2007 году. Совсем не для этого Совету Европы (или, по словам лидера движения «Сорок сороков» Андрея Кормухина, ЛГБТ-лобби во главе с Джорджем Соросом) был нужен особый документ.

В статье 4 пункт (3) конвенции упоминание о «сексуальной ориентации» и «гендерной идентичности». Все традиционные христианские церкви, считают, что существует только два пола – мужчины и женщины. Сексуальная ориентация также может быть лишь одна – союз мужчины и женщины с целью создания семьи.

Понятие семьи, основанной на браке между мужчиной и женщиной, отражено в статье 48 пункт (2) Конституции РМ. Понятие «гендерной идентичности» предполагает, что человек может «ощущать» себя и «самоидентифицироваться» вопреки своему биологическому полу. Ратификация «Стамбульской конвенции» открывает путь для так называемых гомосексуальных «браков», когда один из «супругов» будет провозглашать себя «мужчиной» или «женщиной».

Статья 12 п. 1 Стамбульской конвенции предполагает «принятие всех необходимых мер по внедрению изменений в социальных и культурных моделях поведения женщин и мужчин с целью искоренения предрассудков, обычаев, традиций и любой иной практики, которые основаны на стереотипных представлениях о роли женщин и мужчин». Это значит прямое и открытое посягательство на традиции всех без исключения народов, согласно которым женщине принадлежит почётная роль хранительницы семейного очага.

Статья 14 этого документа предполагает включение педагогического материала по «нестереотипным гендерным ролям» в официальные учебные программы на всех уровнях образования. Следовательно, детям в школах в обязательном порядке будут рассказывать о наличии «третьего пола», о «трансгендерах», «бигендерах», «агендерах», «квирах» и подобных половых извращенцах. Эта статья нарушает право родителей воспитывать своих детей в соответствии со своими религиозными убеждениями.

Статья 27 Стамбульской конвенции поощряет доносительство, в том числе ложные доносы, даже в том случае, если предполагаемый акт насилия ещё не был совершён. Основаниями для доносов являются «разумные основания считать, что подобный акт может быть совершен», что создаёт простор для произвольных толкований со стороны как самих доносчиков, так и правоохранительных и судебных органов.

Статья 40 конвенции посвящена «сексуальным домогательствам» (или «харассменту»), к которым может быть причислен любой комплимент в адрес женщины, на работе или на улице. Любой знак внимания в отношении женщины может быть интерпретирован как «нежелательное вербальное, невербальное или физическое поведение сексуального характера».

Свою озабоченность ратификацией Стамбульской конвенции выразила Молдавская Православная Церковь, обладающая автономным статусом в составе Московского Патриархата – крупнейшая религиозная организация Молдовы. В Обращении Синода Молдавской митрополии говорится, что понятие «гендер» несовместимо с христианским вероучением: «И сотворил Бог человека по образу Своему… мужчину и женщину сотворил» (Бытие 1:27).

Настоятельную просьбу Церкви отказаться от ратификации этого документа парламентское большинство проигнорировало, как и призывы парламентской оппозиции в лице Блока коммунистов и социалистов. Депутаты от левого блока в знак протеста покинули зал заседаний парламента.

«Большинство из вас смотрят в пол от стыда из-за вынужденного голосования. Если вы гордитесь тем, что делаете, знайте – вся страна видит, что вы творите», – бросил с трибуны парламента депутат-социалист Григорий Новак.

Ратификацию Стамбульской конвенции резко прокомментировал экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон:

«Подлости, низости и цинизму группировки, захватившей власть в Молдове, нет предела. Этот парламент не отражает настроений общества. Ни президент Майя Санду, ни партия PAS до президентских и парламентских выборов ни словом не упомянули, что будут ратифицировать «Стамбульскую конвенцию». Эти люди в очередной раз плюнули в свой народ, в свою историю, в свой народ, на могилы своих дедов и прадедов. Этот президент и этот парламент, подло и цинично обманувшие своих избирателей, неоднократно поправшие Конституцию, Божьи и человечьи законы, – должны уйти».

По словам бывшего главы государства, молдавский народ сохранит верность Богу, национальной духовной традиции и семейным ценностям:

«Статус Женщины в семье и в обществе, уважение к ней – всегда у нас будут на самом высшем уровне, как и в течение всех предшествующих столетий. Извращенцев мы всегда будем называть извращенцами, и никак иначе. И никакие конвенции, декларации и прочие бумажки не отменят нашей многовековой культуры и традиции», – отметил Игорь Додон в своем телеграм-канале.

Бывший молдавский парламентарий, а ныне публицист и общественный деятель Виктор Жосу написал в своём канале:

«Это, конечно, плевок. Смачный и омерзительный плевок партии «Действие и солидарность» в собственный народ, в его веру, традицию и историю. Я уже писал, что мы имеем дело с безумцами, которые не ведают, что творят. Но от этого их плевок не становится менее мерзким. Теперь им с этим жить».

В действительности Майе Санду и тоталитарно-деструктивной секте её сторонников откровенно плевать не только на могилы своих предков. Им безразлично даже то, как их собственные избиратели будут обогреваться зимой. Их волнует только одно – одобрение их политики западными кураторами.

Обязательство ратифицировать Стамбульскую конвенцию она дала генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович и комиссару СЕ по правам человека Дуне Миятович. А народ, который сектанты считают тёмной и необразованной массой, всё проглотит и утрётся. Это всё, что надо знать о логике и принципах ставленников Сороса, монополизировавших в своих руках всю власть в Молдове.