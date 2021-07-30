Плевок в лицо. Грузия устроила демарш против США и ЕС

30.07.2021, Тбилиси, Леван Лежава

До главного общественно-политического события в Грузии – выборов в органы местного самоуправления остается чуть более трех месяцев, а вот баталии, которые развернулись между властью и оппозицией, не утихают по сей день.

Центральная избирательная комиссия республики уже назначила датой проведения выборов 2 октября 2021 года.

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Очередным возмутителем спокойствия на политическом ристалище Грузии стало заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, который сообщил, что власти аннулировали всякие соглашения с оппозицией, подготовленные под эгидой главы Евросовета Шарля Мишеля.

«Сегодня, по истечении 100 дней, очевидно, что соглашение выполнило свою миссию и исчерпалось. Несмотря на то, что более половины оппозиционных депутатов до сих пор не подписали соглашение, мы видим, что международные партнеры не считают нужным, чтобы радикальная оппозиция его подписала, и строго от них это потребовать», – сказал Кобахидзе.

Вышеуказанный документ был подписан в апреле текущего года, который в какой-то степени ознаменовал конец затянувшегося политического кризиса в Грузии.

Напомним читателю, что после проведения парламентских выборов в Грузии, которые состоялись в октября 2020 года, представители объединенной оппозиции отказались признавать их легитимность, призывая сменить главу ЦИК республики и провести досрочные выборов в стране.

Тогда голоса распределились следующим образом – правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48,15%, а оппозиционное «Единое национальное движение» – 27,14%.

Вслед за этим оппозиционеры отказывались входить в здание парламента, а повседневная жизнь в Тбилиси органично перетекла в затяжной кризис в виде ежедневных протестных акций и жалоб, которые они с легкостью доносили до своих хозяев в Брюссель и Вашингтон.

Позднее, при посредничестве Евросовета, было оформлено соглашение, в рамках которого правящая партия шла на некие уступки оппозиции, а последняя,я в свою очередь, должна была занять места в парламенте.

С момента подписания соглашения прошло всего несколько месяцев, а воз, как говорится, и ныне там. Правящей партии (разумеется, при давлении со стороны США и ЕС) пришлось выпустить на свободу преступников, которых на Западе считают «политзаключенными».

Это на Западе их так считают, а вот в Грузии – преступниками. Вслед за этим решением лишь часть депутатов соизволила занять места в парламенте, а оставшиеся продолжили свой бойкот. Договор не подписали самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение», а также «Лейбористская партия» и «Европейская Грузия».

Разумеется, даже мало-мальски образованному человеку понятно и без слов, что сегодня американские и еврсоюзные чиновники лоббируют не правящую партию, а оппозиционную, поскольку последние готовы исполнить любой каприз своих заморских хозяев.

Вслед за этим событием – в хор многоголосья влились и представители американского посольства в Грузии. По словам дипломатов, в Вашингтоне встревожены и возмущены решением правящей партии «Грузинская мечта» по выходу из соглашения с оппозицией.

При этом в диппредставительстве намекнули, что это решение усиливает политическую нестабильность в Грузии.

«Действия, вызывающие дестабилизацию и раскол, приносят пользу только тем, кто стремится подорвать стабильность и успех грузинской демократии», – отметили в посольстве.

Посол США Келли Дегнан

Объяснить бы американским горе-дипломатом, что «стабильность и успех Грузии» завершились именно тогда, когда США и ЕС сунули свои носы в Грузию.

Говоря об «успехе демократии», стоило бы американцам вспомнить заявления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, который довольно наивно поведал всему миру правду о том, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.

Так, зачем навязывать Грузии мифы о демократии, если они не работают ни в США, ни в странах ЕС?

Сегодня ни для кого не секрет, что триумфально победившая «Грузинская мечта», за девять лет своего правления значительно понизила свой рейтинг и подрастеряла свой электорат. Это факт, который никто не оспаривает. Этому способствует много факторов – безработица, падение экономики и т.д.

Но, даже оказавшись в этом затруднительном и невыносимом положении, грузинскому народу не хочется возвращать во власть безбашенного микрофюрера Саакашвили, который ради своего легкого обогащения готов пожертвовать даже собственным народом, как это было, к сожалению, много раз. Вот и приходится выбирать из двух зол – меньшее.