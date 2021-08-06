«Плевок в лицо!» – Украина разрушила экономические отношения с Россией, а Запад не хочет

Число стран, поддерживающих «крымские» санкции против России, уменьшается, а сами санкции показали свою неэффективность.

Об этом на Учредительном форуме Экспертной сети Крымской платформы заявил Андрей Клименко, руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований, главный редактор интернет-издания BlackSeaNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В санкционной политике есть такая неожиданная, непонятная, или наоборот понятная, с привкусом Российской Федерации пауза. Как раз в то время, когда мы готовим и продвигаем новый крымский пакет санкций, есть эта пауза.

Давайте вспомним: в марте 2014 года во время первой резолюции Генеральной ассамблеи ООН за крымские санкции, за эту крымскую резолюцию голосовало 100 стран. Потом постепенно эта резолюция санкционная уменьшилась до 50-52-55. А на наш саммит 23 августа приедет 32 страны.

Это не просто так, это очень опасная тенденция, в конце которой стоит война. Это означает, что эмоционально в 2014 году эти 100 стран принимали решение, были возмущены нарушениям основ международного права цивилизованного мира, его ценностей. А потом эти ценности уступили место прагматике, тому, что уже сотни лет называется «реалполитик».

Но это реалполитик с российским привкусом! То есть, для этих порядка 70 стран – их прагматические, бизнесовые интересы взаимодействия с Российской Федерацией стали выше, чем ценности цивилизованного мира. И это проблема, которую я призываю выносить на мировую повестку дня и наших украинских дипломатов и членов правительства. Потому что в конце этого – война, потому что Путин не остановится. Это его победа!

Вторая тема – до сих пор считается (не везде, есть исключения, например, в США и Великобритании, где предлагается новая санкционная политика), что санкции могут изменить поведение государства, на которого накладываются санкции. Это неправда. Это не работает в отношении тоталитарных режимов. Что, политика в Северной Корее изменилась? Политика Ирана изменилась? И политика России тоже не изменится, это тоталитарное или почти тоталитарное государство.

Оно только использует это, чтобы консолидировать своё население вокруг диктатора. Это не означает, что санкции надо снимать – они действуют. Но мы должны понимать, что политика этих стран не изменится, а значит санкционная политика в отношении Российской Федерации должна быть направлена на нанесение максимального ущерба – для снижения способности России вести агрессивные войны! Это – оборонный сектор, это приборостроение, это космическая отрасль, ракетная отрасль, исследовательские институты, их поставщики техники, оборудования, материалов и так далее.

Максимальное давление должно быть не на физических лиц, а на юридических лиц. Мы видим, что многие страны, которые не хотят разрушать свой бизнес с Россией, они не накладывают санкции на российские предприятия потому что российские предприятия сотрудничают с их отечественными предприятиями, а накладывают на физических лиц.

Например, все помнят как захватили наши катера в Керченском проливе. Шла речь об очень серьёзном Азовском пакете санкций. И мы в этом принимали участие, предлагали пакеты санкций против азовских портов и так далее. Это закончилось наложением санкций на семь российских адмиралов и капитанов первого ранга, которые руководили береговой охраной ФСБ России. Это смешно!

Это плевок в лицо тем, кто понимает, потому что этим адмиралам и полковникам Путин запретил иметь активы за границей, ездить за границу в отпуске и учить детей за границей еще пять или шесть лет до этого. То есть это была имитация санкций, и это тоже надо изменить. Если мы не изменим это, то не сможем остановить войну», – вещал Клименко.