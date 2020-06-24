Плевок в правосудие: Владелец одесского борделя обвинил в его поджоге «русского террориста»

24.06.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Загадка века — это зачем Украине Конституция, уголовный и процессуальный кодексы, а также еще тысячи законодательных актов? Ведь в качестве правосудия здесь служат только два аргумента — СУГС и «Это не я — это русский террорист сделал!». Засим и людей убивать можно.

Так, 23 июня одесский суд Киевского района отказался избирать меру пресечения (то есть предоставил свободу) Вадиму Черному — владельцу сгоревшей гостиницы «Токио Стар», где погибли девять человек. Чтобы не сбить прицел, сразу напомню: гостиница — это одно название. На самом деле «Токио Стар» известна в Одессе как бордель, переоборудованный из заброшенного трамвайного ангара. Даже по документам — больше десяти лет эксплуатации! — он числился «складским помещением».

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Номерами в ангаре служили маленькие каморки без окон, вентиляции и какой-либо возможности спастись бегством при катастрофе. Однако секс-индустрия — дело прибыльное, что, по всей видимости, и давало владельцу возможность договариваться с проверяющими инстанциями. А близость базара «Привоз», вокзала и автостанции обеспечивало дополнительный приток клиентов — сельским торговцам и пассажирам, ожидающим своего рейса, требовалось переночевать хоть где-то. Однако ночь 17 августа 2019 года пережили не все…

И при всем этом Черный оказался на свободе! Вот что он написал на своей странице в Фейсбуке. «Экспертизы показали отсутствие нарушений пожарной безопасности, которые могли привести к пожару» (если это правда, то даже укроромантики могут поставить на правосудии жирную точку). «Есть безусловные следы поджога, установленные экспертизой. Есть русский террорист, которого высокоинтеллектуальные прокуроры выпустили из Украины, и сейчас больше всего боятся пойти из-за этого под суд. И суд совершенно не хочет прикрывать прокуратуру по «военному» делу».

Какого конкретно «русского террориста», выбравшего объектом поджога почему-то вонючий бордель, а по документам склад, имел в виду Черный, история умалчивает. Более того, в своем Зазеркалье он дошел до того, что обвинил в случившемся прокуратуру… Что, прокурорские, умоетесь?

Итак, еще раз. В августе прошлого года в принадлежащей Черному гостинице «Токио Стар» происходит пожар. Гибнут люди, у которых нет возможности выбежать на улицу. По горячим следам следствие рассматривает три версии трагедии: 1. — инсценировка пожара с целью сокрытия убийства; 2. — нарушение правил пожарной безопасности; 3. — неосторожное использование огня постояльцами отеля.

Однако защита Вадима Черного навязывает суду самый бредовый, изначально не существующий вариант — умысел и преступное действие «русского террориста». Только не будем забывать, что за месяц до пожара, если верить расследованию Hromadske.ua, «руководство гостиницы «Токио Стар» не позволило провести плановую проверку — туда не допустили работника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям».

При этом — вдумайтесь — Черный даже не призаткнулся, а вел себя во время следствия примерно как в нашумевшем сериале «Домашний арест». Он сам пишет: «СИЗО, потом круглосуточный домашний арест, потом ночной домашний арест; теперь суд отказал прокуратуре даже в вежливом и незначительном «личном обязательстве». Понятно, что решение будет ссылаться на процессуальные нарушения, допущенные прокурором». В самом его посыле есть доза издевательства — так Черный вел себя и на протяжении всего судебного процесса. По сути, только тормозив его своей клоунадой. То он требовал отвода судьи, то заявлял, что в полиции его пытали, настаивал на смене гособвинителя, а однажды притащил в зал заседаний главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа, который возжелал взять Черного на поруки… Не помогло. Даже это. Зато «русский террорист» в качестве обвиняемого подействовал на суд моментально, как пурген.

О, как это в духе Черного! Для непосвященных, у него вообще очень прикольная биография. Скандальный бизнесмен, все проекты которого граничили с нарушением закона — кто кого? Этакий Ходорковский масштаба водокачки (вреда только больше). Он играл и в депутата одесского горсовета, и в мэра Арциза (города в Одесской области). На посту начальника одесского «Специализированного монтажно-эксплуатационного подразделения», отвечающего за дорожные разметку и знаки, наворотил такого, что его проклинают до сих пор.

Ну а более всего Черный известен как владелец так называемой черной дыры в центре Одессы. Незаконно (по мнению юристов мэрии) получив землю в центре города под подземный паркинг, Черный умудрился отстроить не только паркинг, но и торговый центр в его наземной части. Тогда чудеса строительства привели к масштабному обрушению — к оползню, последствия которого до сих пор не удалось до конца ликвидировать, и вряд ли удастся — в городе, стоящем на катакомбмах. Суд по этому делу затянулся на годы и идет до сих пор.

Черный неоднократно в прямом смысле получал по голове от конкурентов (дадут ему по башке железной трубой, а он лежит в больничке и радостный раздает комментарии).

Владел желтым интернет-изданием «Храбро» и не скрывал, что это СМИ создано для шантажа оппонентов — вот, мол, компромат: заплатите, не будет опубликован, не заплатите — будет. Потом похвастал, что продал данный сайт своему приятелю, безпланочному националисту, лидеру «Братства» Дмитрию Корчинскому».

Но и это все ерунда — главное, что изначально позиционируя себя как анархиста (анархия выражалась в том, что наш герой позировал в своем пентхаусе в курортном районе Одессы и заявлял, что не платит за коммунальные услуги), Черный вовремя подпел майдану, активно заняв его сторону. То есть фактически купил себе неприкосновенность.

Но тогда, год назад, видимо, не разобравшись в ситуации — не зная о внезапном патриотизме и дружбе с такой няшей как Корчинский — опричники только что чирикавшего Зеленского доложили ему лишь первую, криминальную часть, послужного списка Черного. И «слуга народа» разгневался, пообещав «лично проследить, чтобы владелец здания отеля, где произошел пожар, и непосредственные его виновники понесли наказание».

И вот итог — всем миром «русского террориста» ищут. И дальше будут искать, даже если Черный всю Одессу под свой очередной бизнес-проект взорвет. Тут все так. Слава Украине!