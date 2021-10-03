Плевок в русских Донбасса

03.10.2021 22:51 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

Новости Украины

Подлый до гнусности сюрприз телезрителям приготовили авторы сериала «Контакт», вышедшего на телеканале ТНТ, входящего в холдинг «Газпром медиа», выставив беженцев из Донбасса ворами и вымогателями.

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По сюжету, главный герой, полицейский, в исполнении Павла Майкова, отправляется на дачу своей подруги, гражданки демократической Литвы, ограбленной неизвестными.

Проницательный опер заподозрил в воровстве живущую по соседству на птичьих правах семейную пару и берётся за дело круто, в духе «братка» из банды Саши Белого, выбив из подозреваемого признание. По ходу пьесы выясняется, что дачу девушки из Литвы обнесли «беженцы из ДНР», а потерпевшая мало того, что была соседкой пригретых маргиналов, так ещё и помогала им всем дачным сообществом обустроиться на новом месте.

Припёртый к стенке мужчина объясняет, что ворованные вещи соседка из Литвы им «сама подарила», но потом расчехляется, что им «обязаны», изображая почему-то одесский говорок:

«Мы за Русский мир пострадали, лишения претерпели. Россия нам компенсировать должна!» — объясняет свой поступок беженец.

Вообще, поведение «беженцев» в разговоре с полицейским происходит в хамской манере с преобладающими «шо» и «гэ».

Полицейский тоже не промах, и гневно вопрошает семейство: «От кого бежите, беженцы? От себя, от закона?». И даже с ловкостью носорога отвлекает «преступника», тыча перстом в ближайшие кусты с воплем: «О! Ты смотри, Бандера!».

Преисполненная европейским гуманизмом к сирым и убогим гражданка Литвы просит бойфренда-супермента не унижать «потерпевших» и сообщает, что вещи она им действительно подарила, однако герой Майкова слетает с катушек, размахивает топором и требует от беженцев встать на колени, требует для них больше унижений, обзывает «паразитами».

Короче, впечатление такое, что сериал «Контакт» снят и выпущен не российским телеканалом, а каким-нибудь черноротым «1+1» Коломойского.

Этот эпизод возмутил и российских зрителей, и жителей Донбасса. Вот как прокомментировал ситуацию один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов:

«Российский сериал «Контакт», в одном из эпизодов которого в неприглядном свете выставлены жители Донбасса, – это демонстрация активизации либеральных элит, предателей Родины, которые терпят в России серьёзное поражение. Канал «ТНТ», показывающий этот сериал, не первый раз позволяет себе унизить жителей ДНР. Почему? Да потому что искусство сегодня является не менее важным оружием в борьбе Запада против России. А «ТНТ», собственно, активно сотрудничает с американскими и британскими «партнёрами». Чего хотели добиться режиссёр и сценаристы сериала, унижая жителей ДНР? Рейтингов, подрыва Русского Духа, разобщённости русских? Или же «создатели» попросту – иноагенты? Сериалишка откровенно попахивает продуктом «Плана Даллеса», предполагающим уничтожение русских методами пропаганды, нацеленной на разобщение национальностей и социальных групп, моральное разложение населения страны. Видимо, жизненная философия «создателей» звучит так: деньги не пахнут, или плохой пиар – тоже пиар. Примечательно, что исполнитель главной роли Павел Майков не так давно критиковал празднование в 9 Мая. «Грош цена такой победе», – считает персонаж. После гнусных слов о Великом празднике, неудивительно, что этот актёр согласился на такую дешёвую роль. А ведь у него был хороший потенциал: фильм «Бригада», сделавший культовыми многих актёров, поднял на вершину успеха и Майкова. Но его дружба с «зелёным змием», опустила «Пчёлу из Бригады» на глубокое дно. Видеть с экранов телевизора гадость про беженцев, – неприятно. Но, оставив эмоции, жители Донбасса понимают, что этот грязный фрагмент в сериале – очередная битва в идеологической войне против Большой России. Донбасс – это неотделимая часть России. И все самые страшные годы Россия, наши русские братья поддерживают нас. При этом стоит отметить, что донбассовцы – не иждивенцы. В ЛДНР живут трудолюбивые, высокообразованные и высококультурные люди. И нас этой ТНТшной желтухой не возьмёшь. Русские – едины и непобедимы. Неоднократно говорил о том, что в Донбассе решается судьба не только Украины, но и Большой России. Что сегодня происходит в Российской Федерации? По всем фронтам там побеждают государственники, что очень злит либералов, спонсируемых Штатами и британской короной. Создатели сериала знатно промахнулись с неприглядной характеристикой донбассовцев. Чтобы не допускать таких проколов в будущем, милости просим в Донецкую Народную Республику – наши люди покажут, как проявляется любовь к Родине, на каком высоком уровне культурная и научная жизнь в ДНР, и как защищают будущее Большой России донбасские жители. Есть большая вероятность того, что либеральные «создатели» могут доснимать и заиграться до такой степени, что станут для западных спонсоров расходным материалом и повторят судьбу Навального», – сказал Муратов «ПолитНавигатору».

Раз уж Родина должна знать имена не только своих героев, но и уродов, перечислим поимённо всех значимых фигур, приложивших свои нечистые лапы к производству очередного антинародного «шедевра»:

Помимо не вылезающего из ролей руссо-мафиозо Павла Майкова, этот сериал – режиссёрский дебют Евгения Стычкина, не последнего разбора деятеля из актёрской среды. В сценаристах «Контакта» запомоились Дмитрий Лемешев, Андрей Никифоров, Максим Паршин, Станислав Тляшев.

Судя по тому, как бодро и уверенно развивается сюжет, как яростно «гэкают» и «шокают» неприятные «беженцы» из Донбасса, деловитые мастера мыльных опер черпают познания о жизни в ЛДНР и его жителях из таких выгребных ям, какими являются украинские СМИ и «укропатриотический» сегмент соцсетей.

Примечательно и то, с каким восторгом эта тээнтэшная медиаотрыжка была встречена не слишком страдающим от избытка человечности и грамотности «цэевропейским» небыдлом:

«Нормальный сюжет, что вам не понравилось. Объясняют зрителю, как есть – да, убогие, да забитые ТВ-пропагандой, но предлагается принять и простить, «кофту отдать» и пожалеть т.к. у них «бендеры детей в трусиках на площади в Славянске распяли». «Я как бывший житель Донбасса подтверждаю, что в апреле 2014 года именно вот такие упоротые наркоманы и быдло захватывали горотдел милиции в Славянске и Краматорске. А потом все это быдло уехало в Россию, и слава Богу».

В общем, ТНТ можно поздравить с обретением новой целевой аудитории.

Самое гнусное во всей этой истории, что российские деятели культурки очень охотно выплёвывают на экраны порции русофобской дряни, костьми ложась на пути производства фильмов, правдиво отражающих жизнь и войну в Донбассе.

Стыдно сказать, но за семь с половиной лет конфликта практически ничего значимого на этом поприще не сделано.

Показательно и то, что демонизации подверглись не какие-то абстрактные «украинские мигранты в вакууме», которым несть числа на просторах России, а именно беженцы из Донбасса.

Следует, однако, заметить, что плевок Стычкина и его сценаристов направлен не только в адрес наших донбасских соотечественников, беженцы ли они в России или жители ЛДНР. Они в данном случае выбраны как лёгкая мишень для поливания грязью, которая не может материально или юридически уязвить руководство ТНТ и «авторский коллектив» сериала.

То, как презрительно звучит фраза «Русский мир», вложенная в уста персонажей телевизионного «мыла», лишний раз подтверждает ненависть «креативного класса» РФ к трудному процессу «собирания камней», в котором переплелись Крым, Донбасс и 20 миллионов русских, оторванных от исторической Родины, которых усердно лишают языка и культуры властители больших и мелких сатрапий, образовавшихся на территории бывших союзных республик.

К чести российских деятелей искусств, необходимо рассказать о позиции телевизионного продюсера Александра Коробко, посоветовавшего жителям Донбасса не считать скандальный эпизод из телепасквиля Стычкина отношением к ним всех граждан России и резко отозвавшегося о сериале «Контакт» и его авторах:

«Неужели они серьезно считают, что в декорациях какой-то лесной «Кин-дза-дзы» эти люди кур топорами рубят и по домам еду воруют? Неужели авторы сериала не понимают, что этим они попутно и Россию унизили? Что касается цифр, то на 1 января 2021 года в России проживали всего 83 человека со статусом беженца с Украины. Это гораздо меньше, чем 514 беженцев из Афганистана — но, видимо, авторы «Контакта» побоялись их обидеть», – заявил Александр Коробко.

Российский продюсер добавил:

«Это, конечно, будут вам внушать, радостно потирая руки, наши недоброжелатели на Украине. Авторы этого сериала — во всяком случае, судя по тому, что я увидел — по духу не русские, да и россияне разве что только по паспорту. Настоящие русские люди, настоящие граждане России, про которых снимают такие фильмы, как «Солнцепек» и «Альфа-Р», — защитники и друзья Донбасса, россияне-добровольцы, отдавшие жизни за Донбасс, водители конвоев с гумпомощью (и те, кто ее собирают и отправляют), миллионы тех, кто считают Донбасс и дончан — своими. Не стоит обращать внимание на тех, кто уже одними своими, как бы это вежливо сказать на их языке, «фейсами», еще не сказав ни одного слова, уже все о себе сами сказали. Не стоит в этих сериальщиках видеть выразителей даже какого-либо российского «коллективного бессознательного». У этих людей всего три «кнопки»: «enter», «delete» и та, что со значком доллара».

Хочется подписаться под каждым словом Александра Коробко, однако нельзя не заметить, как легко в российском медиапространстве распространяется бандеровская киношная пропаганда.

Так, например, в онлайн-кинозале федерального сотового оператора «Мегафон» (всё ещё писающего от страха в штанишки, чтобы работать в Крыму) не так давно появился украинский боевичок «Позывной «Бандерас», о том, как специальные хлопцы-киборги по зову беспокойного сердца в мелкий винегрет крошит донбасских «сепаров».

И только возмущённая реакция пользователей заставила владельцев сервиса убрать позорный контент из просмотра.

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Помимо «Мегафона», этот же укропен-боевичок выложил для просмотра и сервис «КиноПоиск», принадлежащий отечественному медиагиганту «Яндекс» и входящий в число 25 самых посещаемых площадок Рунета.

Такое чувство, что в головах принимающих решения работников этих сервисов находятся только пыль и паутина.

С одной стороны, в стране проводятся масштабные празднования исторических событий, имеющих важнейшее значение для цементирования общества, а с другой, телевидение заполонили омерзительные «зулейхи», «иван денисовичи» и прочие «ликвидации», сценарии к которым сливают в незамутнённые химерой совести головы киношников откуда-то из параллельной реальности.

Давно ушли в небытие передачи «Клуб кинопутешествий», «Очевидное – невероятное», «В мире животных» и другие, собиравшие у экранов многомиллионные зрительские аудитории. Их место заняли кривляния петросянов, вездесущий КВН, перелицованные импортные ток-шоу и бесконечное сериальное «мыло», перемешанное с голливудчиной. Культура отечественного кино и ТВ сгинула вместе с Советским Союзом, уступив место цыганской вкусовщинке.

Если говорить совсем уж без околичностей, то отсутствие государственной политики в области культуры и СМИ могут привести Россию к тому же, к чему и потомков атлантов, копателей Чёрного моря, в 2013 году. Пора бы задуматься.