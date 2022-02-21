«Плитами с именами героев вымостили дорогу» – в Киеве уничтожили памятник погибшим в ВОВ

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Новости Украины

В Киеве вандалы методично уничтожают памятник погибшим защитникам столицы Советской Украины в годы Великой Отечественной войны.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил один из лидеров комсомольцев Украины Александр Кононович.

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Речь идёт о мемориальном комплексе погибшим героям, который расположен на пересечении улиц Героев Обороны и Генерала Родимцева, на месте братской могилы. В центре мемориала установлена бронзовая фигура молодого солдата с винтовкой, прижимающего к груди колоски.

Однако киевским националистам, среди которых и мэр города Виталий Кличко, памятник не понравился. На прямоугольной серой стеле при входе на территорию комплекса установили надпись на украинском языке «Вічна слава Україні. Вічна слава героям».

Сам же мемориальный комплекс мало того что не ремонтируется, но и подвергается постоянным нападкам вандалов. Кувалдами уничтожены барельефы, надгробные плиты, надписи, фамилии павших героев. Осколками плит с именами погибших героев и благодарственными надписями вымостили дорогу, и теперь по ним могут пройтись все желающие.

«Киевляне, гости столицы, граждане Украины, международные антифашистские организации возмущены этим государственным вандализмом. Антифашистский комитет Украины заявляет решительный протест, в связи с уничтожением памятника защитникам города-героя Киева, в Голосеевском районе города, в годы ВОВ», – возмутился Кононович.

Лидер комсомольцев Украины пообещал проинформировать о преступлении антифашистские организации всего мира.

«Это преступление, осквернение воинских захоронений, вандализм, фашизм – сравним с нацизмом германских оккупантов и их приспешников. О вопиющем факте государственного фашизма и осквернения воинских захоронений будут проинформированы наши союзники антифашисты Европы, стран СНГ, США», – резюмировал он.