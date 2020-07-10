Плёнки Деркача не пробудят мозг избирателя Порошенко – Семченко

10.07.2020, Киев, Игорь Петров

Обнародование Андреем Деркачом записи телефонного разговора предположительно президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина, состоявшегося 30 апреля 2015 года, несущественно повлияет на рейтинг Порошенко.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Про Петра Порошенко уже очень много чего было сказано, причем с подтверждениями в виде документов и в другом виде. Но его электорат все равно голосует за него и его «Европейскую солидарность».

Сомневаюсь, что и эти пленки пробудят мозги электората Порошенко. По хорошему, за Порошенко не должны были голосовать еще в 2014 году, поскольку всем была известна его политическая биография. Поэтому и новые пленки Деркача особого эффекта иметь не будут.

Некоторые люди, конечно, скажут, что, мол, вот смотрите, Порошенко – негодяй, но большинство вообще это не заинтересует. На рейтинг Порошенко новые пленки негативно никак не повлияют. Вернее, повлияют, но незначительно», – считает политолог.