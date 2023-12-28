«Плод больного воображения»: Лавров о «формуле мира» Зеленского

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Запад пытается навязать государствам БРИКС и другим крупным развивающимся странам так называемую «формулу мира» от киевского режима.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запуск так называемого копенгагенского формата, который создали где-то в июне, потом ещё несколько встреч, куда позвали «группу семи», членов БРИКС, кроме РФ, и ряд других крупных развивающихся стран. И целью было заставить их подписаться под «формулой мира» Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения. Потому что о чём бы там ни было написано в качестве виньеточек (продовольственная безопасность, энергобезопасность), главное – Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс, и вообще мы будем устраивать зону отчуждения вокруг России, где на территории самой страны будет объявлена демилитаризованная зона, много чего», – сказал Лавров.

По его словам, вышеуказанные страны прекрасно понимают, что все эти «формулы мира» – просто пустышка.

«Когда развивающиеся страны стали посещать эти мероприятия, мы у них у всех спросили, зачем вам это нужно? Неужели вы не понимаете, что это пустышка, в лучшем случае? «Нет, мы всё это понимаем, – нам сказали все, кого туда приглашали из числа мирового большинства, – но мы просто хотим, во-первых, послушать, что они говорят, и насколько серьёзна может быть подобная развязка конфликта, а во-вторых, мы хотим им объяснить, что ничего путного из этого не выйдет, пока не будут прямые переговоры с участием России». А Россия на такие переговоры не только была готова, мы практически договорились, как в очередной раз недавно президент подтвердил. Но попытки продолжаются», – рассказал министр.