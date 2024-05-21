Плодитесь и размножайтесь: украинцев едва не задушили новым налогом

Депрессивную атмосферу последних недель на Украине немного разрядила Верховная Рада. Один из тамошних депутатов-инициативников из числа «слуг народа» по фамилии Сергей Гривко внезапно прославился на всю страну благодаря своей законодательной инициативе: внес в Раду проект закона о введении с посполитых некоего «демографического сбора», взимать который предложил с бездетных и немногодетных украинцев. Иначе говоря, от уплаты нового налога не освобождало даже наличие одного ребенка.

Сам парламентский шутник совсем не шутя пояснил, что таким нехитрым способом решил сделать Неньке Украине большое одолжение, заставив громадян плодиться и размножаться в такой сложный исторический момент, когда прямо сейчас молох войны забирает потенциальных оплодотворителей десятками тысяч, а впереди отчетливо виднеется демографическая яма.

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Поскольку же никаких позитивных стимулов для увеличения деторождаемости ни внешняя ситуация ни украинское государство в настоящий момент предложить гражданам не в состоянии, то Гривко пошел по-ленински, то есть – другим путем, от обратного. Сделав ставку на отрицательную мотивацию, то бишь, ударив по карману тех, кто не желает рожать солдат для фюрера.

Новый налог предложили ввести не на постоянной основе, а временно – до окончания некоей «демографической реформы». Что это за зверь такой, в чем состоит суть реформы и кто ответственен за ее проведение, ни сам Гривко, ни украинские официалы ответить не могут.

Громадяне же, доверившись данному им в ощущениях историческому опыту, и чувствуя пятой точкой, что нет ничего более постоянного, чем временное, забеспокоились и загудели. Пока что только в соцсетях.

Тем более, пример военного налога у всех перед глазами и он не даст соврать. Вводили военный сбор «временно», на период проведения «АТО» в Донбассе. Но «АТО» уже давно нет, а сбор остался и ежемесячно облегчает карманы украинцев. Да и вообще налоги это такая штука, что им дай только появиться- ввести легче, чем потом отменить.

По задумке депутата Гривко из заработков предполагалось изымать

1,5%— для лиц, не имеющих детей; 1% — для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5% — для лиц, имеющих двоих детей. Такая вот нехитрая «прогрессивная» шкала.

Процент налога предлагалось высчитывать от всех доходов, полученных в денежной форме, кроме средств, полученных физлицами-предпринимателями, и лицами, которые проводят независимую профессиональную деятельность, а также доходов сотрудников правоохранительных органов и военных.

«Демографический сбор» предлагалось платить всем резидентам Украины от 21 до 58 лет. Почему именно с 21 года, а не, например, с 16, когда украинцы получают паспорта, тоже непонятно. Ведь дурное дело нехитрое, и делать детей можно уже в этом возрасте.

Из проекта следовало, что налог не будет распространяться на лиц, имеющих троих и более детей, лиц с бесплодием, нарушенной репродуктивной функцией, подтвержденной медицинскими документами не реже, чем 1 раз в 2 года, инвалидов 1-й группы. То бишь, вторая и третья группы по этой логике должны были в лепешку расшибиться, но размножиться до, минимум, троих детей.

Правда, не платить за бездетность великодушно разрешили лицам, занимающимся волонтерской деятельностью, благотворительной помощью и тем, кто получает доход от погашения гособлигаций, возвращения депозитов и продажи имущества.

Повезло и грантоедам – налог разрешили не взимать со средств, получаемых от международных организаций и фондов.

Возмутились все – от феминисток, заголосивших о наступлении на права женщин со стороны государства, делающего их механической «утробой» для вынашивания детей, до матерей-одиночек. А еще вспомнили о том, что это же типично советская практика – аналогичный налог существовал во времена СССР и негоже европейской стране, вступившей на тропу евроинтеграции, воскрешать такие вот социальные практики.

А еще реально многодетные граждане резонно поинтересовались у депутата, а кто будет содержать дополнительных детей, ведь государство сейчас, пытаясь сводить концы с концами, ведет масштабное наступление на социалку.

И не надо вспоминать о пособиях о пособиях на рождение ребенка. Потому что оно именно на рождение. Но родившееся чадо потом нужно еще минимум 18 лет содержать, поить, кормить, обувать и одевать, оплачивать детский сад, а еще дать какое-то образование, чтобы оно (чадо) смогло обеспечивать себя само во взрослой жизни. Об этом, как водится, борцы за многодетность не подумали.

Неудивительно, что столкнувшись с резкой, хотя и по преимуществу сетевой обструкцией, в «Слуге народа» не менее резко сдали назад. Видимо, с инициативным борцом за демографию провели приватную беседу, после чего объявили, что «законопроект о «налоге на бездетность» будет отозван, попросили коллегу уделять меньше внимания смелым инициативам, и больше инициативам необходимым».

И действительно, удж к обеду того же дня внезапная сенсация лопнула как мыльный пузырь – законопроект о «демографических» налогах отозвал сам же его автор. Правда, сообщил граду и миру об этом почему-то не он сам, а парламентский всезнайка Ярослав Железняк. Наверное, пан Гривко застеснялся своей внезапно обретенной всеукраинской славы.