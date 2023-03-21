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Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект закона, позволяющего военнослужащим ВСУ за государственный счёт сохранять свой репродуктивный материал в специализированных клиниках для дальнейшего искусственного зачатия людей.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат Оксана Дмитриева сказала, что таким образом с украинского бюджета будут выделяться средства, помимо прочих статей расходов, ещё и на оплату и сохранение репродуктивного материала всушников.

«Этим документом мы расширяем социальные гарантии для военнослужащих и даем возможность за счет государства сохранять свои репродуктивные клетки», – вещала она.

В свою очередь, парламентарий от партии «Голос», видная нацистка Соломия Бобровская заявила, что бандеровцы должны «сохранять в ДНК» свою ненависть к русским, чтобы продолжать войну поколениями.

«У наших соседей, у москалей, это обязательная процедура, которую обеспечивает государство и входит в социальный пакет перед тем, когда их эта орда идет на украинскую территорию. Это означает, что они будут умножаться и плодиться, и их кровь будет передаваться, и поколения будут продолжаться с ненавистью, в том числе к украинцам. К сожалению, у нас этого нет. И после того, как вы приходите на похороны к своим друзьям, которым 21, 22, 19, 27 лет, те люди, которые не имеют, не создали еще семей и не имеют продолжения своего рода, это очень глобальная и трагическая история для всей нашей нации, потому что мы отрываемся от тех, кто сегодня воюет. И этот законопроект уже критически нужен для не только наших защитников, а для всей Украины, чтобы помнили в ДНК, кто такие враги, и кто такие москали», – потребовала нацистка.

Член фракции «Европейская солидарность» Мария Ионова выразила опасение, что репродуктивный материал всушников может быть похищен «москалями» и вывезен в Россию.

«К сожалению, сейчас происходят злоупотребления, и особенно в тех частных клиниках, активы которых принадлежат Российской Федерации. И мы тоже должны об этом честно говорить, закрывать и запрещать, чтобы не вывозили клетки наших украинских граждан за границу или в страну-агрессор», – потребовала она.

После чего в ходе голосования законопроект поддержали 256 парламентариев из 225 необходимых, документ был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.