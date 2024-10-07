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Евросоюз намерен построить депортационные лагеря для мигрантов на территории стран-кандидатов в члены ЕС. Лагеря для депортации мигрантов будут построены в Сербии, Албании и Молдове, ведущим переговоры о присоединении.

Об этом пишет лондонская The Times, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ожидается, что это решение будет принято на Брюссельском саммите, который должен состояться в ближайшее время. В ЕС эту инициативу называют «инновационным решением», призванным укрепить внешние границы объединения.

Отметим, что это уже третья инициатива, призванная вызвать отрицательную реакцию в молдавском обществе вслед за решением суда ЕС об обязательной регистрации однополых «браков» и заявлением главы миссии Евросоюза в Молдове Яниса Мажейкса о том, что в рамках ЕС любой стране, в том числе и Молдове, придётся согласиться со свободной продажей сельскохозяйственных земельных участков иностранным гражданам.

Янис Мажейкс после своего высказывания был отлучён от всех провластных телеканалов, снимались с эфира даже запланированные программы с его участием. Возникает вопрос, как скоро The Times будет объявлено «орудием пропаганды Путина» и «инструментом в гибридной войне против Молдова, а сайт этого британского издания будет заблокирован Службой информации и безопасности РМ?

«Еще одна “страшилка про евроинтеграцию” (после продажи земли и легализации однополых браков) оказывается правдой», – прокомментировал эту новость в своём телеграм-канале молдавский журналист Дмитрий Чубашенко.