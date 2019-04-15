Плоды евроинтеграции: Молдова напомнила британцу Афганистан

15.04.2019, Москва, Елена Острякова

Британский блогер, размещающий ролики в Youtube под ником «Лысый и банкрот», опубликовал два видео из Молдавии. По его словам, Кишинев — самая малопосещаемая столица Европы: «здесь бывает в год меньше туристов, чем в посетителей за день в магазине в моем районе».

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Британец был шокирован разрухой в центре молдавской столицы. Подземный переход «под местной Оксфорд-стрит» напомнил ему Афганистан своими выбитыми ступенями. Неподалеку оказался заброшенный отель «Националь», фасад которого изрядно обветшал, а фонтан перед входом превратился в покрытые мусором руины.

Блогер пообщался с местными жителями, которые как один с тоской вспоминали советские времена. Британец согласился с ними, когда побывал в разрушенном здании обсерватории, построенной при СССР. «Ленин и Сталин делали ужасные вещи, но работали обсерватории, библиотеки для детей», – прокомментировал «Лысый и банкрот». Примечательно, что среди граффити на русском и молдавском языках на стенах обсерватории нашлось и имя российского президента.

Экскурсию по молдавской столице блогер закончил в грязном дворе среди панельных домов, где выпил с местными алкоголиками вино из пластиковой бутылки.

Следующий ролик посвящен путешествию по разбитым дорогам к селу Ратуш и назывется «Заброшенная Европа». По пути британец обращал внимание на советские заправочные станции, по которым сейчас бегают гуси, советские автобусные остановки с разрушенными скамейками, брошенные недострои школ в полях. Во всем этом автор увидел дух былой империи, заботившейся когда-то о Молдавии.

На пустой трассе блогер встретил настоящую телегу и «жигули» 1987 года. Причем автомобиль его потряс больше, чем гужевой транспорт.

Молдавские села оказались более ухоженными, чем столица. Особенно, церкви. Правда, на месте Вечного огня блогер обнаружил мусорник.

Напомним, что Молдова долгое время считалась лидером программы «Европейское партнерство», получая высокие позиции в рейтингах брюссельских чиновников по показателям «демократии, борьбы с коррупцией, соблюдения прав человека».

Как напоминает корреспондент «ПолитНавигатора», в 2014 году Молдова подписала соглашение об ассоциации с ЕС.

Молдова раньше Украины получила безвизовый режим с ЕС – с 2014 года молдавские граждане могут путешествовать без виз в Шенгенскую зону (до 90 дней в течение 180 дней).

Экс-депутат молдавского парламента Юрий Мунтян иронизирует, называя британского влогера «агентом Путина».

«Вы можете возразить чванливому автору фильма, дескать, на себя посмотрите в своей Британии. Ещё можно было бы плюнуть ему в лицо или даже избить за провокационные вопросы, не оставляющие людям выбора кроме как предаться пронзительно-болезненной ностальгии по проклятым временам тоталитарного прошлого, когда после катастрофических бомбардировок этот город был восстановлен и расцвел. А если серьёзно, то всё, на самом деле, просто. Власти этой страны не любят. А город Кишинёв таки, просто, ненавидят, потому, что они тупые, малограмотные и малокультурные сволочи», – написал Мунтян у себя в «Фейсбуке».