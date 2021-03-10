Плоды украинского воспитания? В Крыму студент поглумился над памятником Великой Отечественной войны

10.03.2021, Симферополь, Виктор Орлов

В Саках задержан 19-летний студент, обвиняющийся в акте вандализма по отношению к мемориалу Вечный огонь.

Об этом сообщает МВД Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В декабре 2020 года в дежурную часть МО МВД России «Сакский» поступило сообщение о том, что на мемориале «Вечный огонь», установленном в городском парке, сожжен памятный венок.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место происшествия, провели осмотр. К проведению оперативно-розыскных мероприятий были привлечены инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, оперуполномоченные уголовного розыска, патрульно-постовая служба полиции.

Предпринятые меры позволили выйти на след подозреваемого и 21 декабря оперативники уличили в совершении вандализма 19-летнего местного жителя. Студент колледжа проживает в одном из сел Сакского района.

Мероприятия по изобличению злоумышленника проведены совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что совершил преступление в ночь на 14 декабря, прогуливаясь по парку в компании приятелей. С его слов, он находился в состоянии опьянения и бросил венок в огонь мемориала будучи в дурном настроении после ссоры с друзьями.

Отделом дознания МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.214 Уголовного кодекса РФ (вандализм), проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до трех месяцев ареста.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.