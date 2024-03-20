«Плохая для нас реальность – Путин легитимен» – нацист Мосийчук крайне огорчён итогами выборов в РФ

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Выборы президента РФ показали украинским неонацистам, что в России нет даже серьёзного протестного движения.

Об этом в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На выходных прошли выборы, не важно, формальные или не формальные. И пошла волна: «нелегитимные», «недемократические», и так далее. Кто-то не признаёт, кто-то частично признаёт. Ребята, вы о чём? Самая большая проблема для нас, воюющей с РФ страны, что эти выборы легитимны для россиян. А мы можем тут разговаривать сколько угодно. Там нет даже диссидентства. Баночки с могилы Навального с землёй в Израиль возят, вот и все протесты», – пожаловался Мосийчук.

Он подчеркнул, что это очень плохая для бандеровцев реальность.

«Надо реально, без розовых очков, смотреть на вещи. Да, формально, да, все понимали, что Путин выбирал Путина. Но это легитимно воспринято населением РФ. И это реальность. Плохая для нас, но реальность. И исходить мы должны из неё, а не строить какие-то замки», – добавил националист.