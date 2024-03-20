«Плохая для нас реальность – Путин легитимен» – нацист Мосийчук крайне огорчён итогами выборов в РФ

Вадим Москаленко.  
20.03.2024 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 723
 
Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Выборы президента РФ показали украинским неонацистам, что в России нет даже серьёзного протестного движения.

Об этом в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выборы президента РФ показали украинским неонацистам, что в России нет даже серьёзного протестного движения....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«На выходных прошли выборы, не важно, формальные или не формальные. И пошла волна: «нелегитимные», «недемократические», и так далее. Кто-то не признаёт, кто-то частично признаёт.

Ребята, вы о чём? Самая большая проблема для нас, воюющей с РФ страны, что эти выборы легитимны для россиян. А мы можем тут разговаривать сколько угодно. Там нет даже диссидентства. Баночки с могилы Навального с землёй в Израиль возят, вот и все протесты», – пожаловался Мосийчук.

Он подчеркнул, что это очень плохая для бандеровцев реальность.

«Надо реально, без розовых очков, смотреть на вещи. Да, формально, да, все понимали, что Путин выбирал Путина. Но это легитимно воспринято населением РФ.

И это реальность. Плохая для нас, но реальность. И исходить мы должны из неё, а не строить какие-то замки», – добавил националист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть